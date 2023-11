Ingerisce dell'hashish trovato in casa: bimba di 11 mesi in terapia intensiva

Una bambina di soli 11 mesi si trova ricoverata nel reparto di Terapia Intensiva del policlinico Umberto I di Roma dopo aver ingerito delle sostanze stupefacenti. La piccola è stata rinvenuta dalla madre in uno stato soporifero che ha subito destato allarmi e per tale ragione è stata trasportata di corsa al pronto soccorso del nosocomio romano, dove i medici del comparto pediatrico si sono immediatamente attivati per curarla. Mentre la bimba viene tenuta sotto stretta osservazione, le forze dell'ordine stanno effettuando dei controlli sulla famiglia. Sotto la lente d'ingrandimento degli inquirenti ci sono i genitori, che le autorità locali hanno già denunciato per maltrattamento.

Cosa è successo

Il caso, secondo quanto riferito sino ad ora, si è verificato nella giornata di ieri, ossia domenica 5 novembre. Intorno alle 15.00 il papà e la mamma della bambina si sono presentati al pronto soccorso dell'Umberto I portando la loro bambina. I due, entrambi romani, hanno spiegato di aver trovato la piccola in un forte stato soporoso dal quale non riusciva a riprendersi. Per quanto avesse insistito, infatti, la madre non era riuscita in nessun modo a svegliare la figlioletta.

Agli agenti di polizia, intervenuti sul posto, hanno poi spiegato che la bambina aveva ingerito una piccola porzione di hashish raccolta dal pavimento di casa. Nessuno dei genitori, però, aveva inizialmente pensato al pericolo.

Al momento la bimba si trova ricoverata nel reparto di Terapia Intensiva, dove viene monitorata dal personale sanitario. Gli inquirenti hanno invece provveduto a effettuare un sopralluogo all'interno dell'abitazione familiare, presente nella zona di Casal Bruciato. Nell'appartamento è stata rinvenuta una piccola quantità di hashish che è stata sequestrata. I genitori, come abbiamo detto, sono stati denunciati.

Ad occuparsi del caso sono gli agenti di polizia del commissariato Sant'Ippolito.

Un pericolo per i bambini

Non si tratta, purtroppo, di un caso isolato. Ci sono già stati degli episodi in passato di bambini che hanno ingerito sostanze stupefacenti subendone poi i pericolosi effetti. Si pensi, ad esempio, alla bambina di quasi un anno finita al Gemelli per aver inghiottito una piccola quantità di hashish caduta alla madre che aveva intenzione di consumare dello stupefacente.