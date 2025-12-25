Leggi il settimanale
Cronaca locale |Gravissimo incidente

Per una raffica di vento viene spinto giù dalla seggiovia e precipita per 10 metri

Gravissimo un 32enne. Stava rientrando a valle dopo il lavoro in un ristorante in quota, a Pordenone, il giorno di Natale, quando una rete di protezione si è impigliata nel suo scarpone facendolo cadere

Il forte vento ha fatto sollevare una rete di protezione, che gli si è impigliata in un piede, mentre era su una seggiovia. A quel punto il ragazzo, un 32enne di Mortara, è stato strappato via ed è precipitato da una altezza di dieci metri. L'incidente è accaduto ieri a Piancavallo (Pordenone). Si tratta di un lavoratore della zona, che ora si trova ricoverato in ospedale. L'episodio è avvenuto intorno alle 13. Dopo avere terminato il turno come dipendente di una baita ristorante in quota, il giorno di Natale, aveva preso la seggiovia Tremol Uno per rientrare a valle.

La rete di protezione dell'impianto si è improvvisamente impigliata nello scarpone dell'uomo, che è stato trascinato per alcuni metri per poi scivolare sotto una barra di sicurezza e cadere sul cemento di un pilone riportando gravissime lesioni.

Impossibile l'intervento dell'elisoccorso proprio per il forte vento. Dunque l'uomo è stato soccorso e portato in ambulanza all'ospedale di Udine, dove è stato sottoposto a un primo delicato intervento chirurgico. È possibile che debba subire una nuova operazione chirurgica.

