Trovata morta nella casa appena affittata: è giallo ad Alcamo

È giallo sulla morte di una ragazza trovata senza vita in un appartamento di Alcamo, in provincia di Trapani. A scoprire il cadavere è stato il proprietario di casa, che proprio ieri aveva affittato l'appartamento alla giovane. Stando a quanto apprende il Corriere.it, potrebbe trattarsi di Paola Cacciatore, 23 anni, scomparsa dal primo pomeriggio di martedì 12 settembre. A dare l'allarme erano stati i suoi genitori con un appello diramato attraverso i social e la tv locale.

L'identità della vittima

L'identità della vittima non è stata ancora confermata. La polizia di Alcamo, che indaga sulla vicenda, sta verificando se possa trattarsi effettivamente della 23enne di cui sono perse le tracce da ieri. Le informazioni trapelate in queste ore sulle ricerche della giovane non sono tante. I genitori hanno raccontato ai poliziotti che la figlia, diplomata al classico e con un lavoro saltuario in un panificio, era uscita di casa attorno alle ore 15 di martedì 12 settembre per andare a trovare un'amica. Poi, però, non è più rientrata a casa.

L'appello su Facebook

Paola viene descritta come una " ragazza tranquilla ". Nell'appello diffuso attraverso i social si legge che, al momento della scomparsa, indossava maglietta e pantaloni neri. " È uscita di casa ieri - hanno raccontato i genitori, Anna Leone e Dino Cacciatore - dicendoci che si sarebbe recata da una sua amica a Camporeale, ma non è più tornata. L'amica, da noi contattata per avere spiegazioni, ci ha detto che non era in sua compagnia. Non abbiamo idea di cosa possa essere successo in queste ore. Non riusciamo più a rintracciarla. Chiunque la veda ci contatti immediatamente ".

"Non ha mai fatto queste cose"