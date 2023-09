Caivano senza pace: colpi di mitra nella notte. "I clan sfidano lo Stato"

Continua a Napoli la guerra intestina di camorra per definire gli assetti e il dominio territoriale dei vari clan che operano in città. Questa notte i carabinieri sono dovuti intervenire in via Al Chiaro di Luna, nel quartiere di Ponticelli, per l'esplosione di una serie di colpi d'arma da fuoco. Sul posto sono stati repertati ventuno bossoli di vario calibro. Al momento non risultano feriti, ma è stata sequestrata una Fiat Panda con un'ogiva conficcata nella carrozzeria e il lunotto posteriore infranto. Le indagini dei militari sono ancora in corso per chiarire la dinamica, le responsabilità e il movente del raid armato con spari.

La lotta per il predominio del quartiere

Molto probabilmente la “stesa” è avvenuta in conseguenza di un botta e risposta, o forse di un unico attentato per una nuova alleanza. La camorra del quartiere di Ponticelli a Napoli è molto fluida e spesso, come riferiscono gli investigatori di alto profilo, "ciò che vale il lunedì non vale più il venerdì" . Le fibrillazioni sono dovute essenzialmente alle nuove leve del clan che si lanciano messaggi minatori sui social e che la notte mettono in scena scorribande.

Le “stese”

Il primo raid, ieri notte, è avvenuto nella roccaforte dei De Micco che fino a poco tempo fa erano legati ai De Martino. Adesso invece c'è una frattura insanabile e i 'bodo", così chiamati per i tatuaggi visibili in tutto il corpo, si sono legati ai Naturale facendo scappare i De Martino.

L'altra sparatoria è stata registrata nel Conocol, il rione dei D'Amico che da sempre erano i nemici giurati dei De Micco ma che invece, secondo alcuni investigatori, si sarebbero avvicinati per una parentela acquisita tra i figli del vecchio boss Nunzia D'Amico e alcuni dei De Micco. L'attacco potrebbe dunque arrivare dalla stessa mano: i De Martino, oppure potrebbe essere un nuovo accendersi dell'atavica faida tra i De Micco e i D'Amico.

Don Patriciello: Sfidano lo Stato"