Blitz a mano armata, gli ostaggi e la rapina: paura in banca a Roma

Momenti di terrore questa mattina in via Donato Menichella, nel quartiere Torraccia di Roma. Poco dopo le 8.30, due ladri sono entrati armati e con il volto coperto da un passamontagna nei locali della Banca di credito cooperativo, che non era stata ancora aperta al pubblico. All'interno, però, erano già presenti alcuni dipendenti, i quali sono stati presi in ostaggio. I rapinatori puntavano ai soldi rinchiusi nelle cassaforti e hanno più volte minacciato gli impiegati.

L'allarme

Nonostante fosse in evidente stato di choc, uno dei dipendenti è riuscito a far scattare l'allarme. Sul posto sono giunte le volanti della polizia dei commissariati Fidene e San Basilio che hanno arrestato i responsabili. I due ladri sono stati fermati uno all'interno della banca, l'altro, invece, all'esterno. Tra le mani aveva un'arma da fuoco. In uno dei cestini nel salone dell'istituto di credito, è stata rinvenuta anche la seconda pistola. Entrambe le armi utilizzate sono vere. Non risultano feriti. I due ladri sono stati portati negli uffici della questura per essere interrogati.

Il quartiere

La Torraccia, in ogni caso, viene descritto dai residenti come un quartiere abbastanza tranquillo. Si tratta di una zona residenziale della periferia est di Roma. Un'area limitrofa a San Basilio abitata soprattutto da poliziotti ed ex militari appartenenti delle forze dell’ordine. Meno di un anno fa un episodio di cronaca ha sconvolto gli abitanti del quartiere. Una poliziotta in servizio a Montecitorio, Pierpaola Romano, 58 anni, è stata uccisa con tre colpi di pistola da un collega fuori casa sua. Questa vicenda ha fatto conoscere la Torraccia a livello nazionale. Oggi, un nuovo episodio criminale con il tentativo di rapina alla Banca di credito cooperativo. Fino a pochi mesi fa le uniche lamentele nel quartiere riguardavano la viabilità, con le auto che sfrecciano ad alta velocità e la carenza di segnaletica stradale.