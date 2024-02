Rapina e stupro con coltello in un centro massaggi: è caccia all'uomo nell'hinterland di Milano

Orrore in un centro massaggi nell'hiterland di Milano, dove nella serata di ieri un uomo si è introdotto con l'obiettivo di rapinare l'incasso di giornata, circa 1500 euro. Non pago, l'uomo avrebbe anche abusato sessualmente di una dipendente del centro, una 27enne cinese. Sono state le stesse vittime a riferire quanto accaduto ai carabinieri di Corsico, che sono stati incaricati di eseguire le indagini. Al momento dell'intrusione, all'interno del centro erano presenti la dipendente e la titolare.

La presunta vittima dell'aggressione sessuale è stata accompagnata dai soccorritori presso la clinica Mangiagalli di Milano, specializzata in questo tipo di interventi. La titolare, invece, una 52enne anch'essa cinese, è stata accompagnata in codice verde presso l'ospedale San Carlo. Per il momento, le due donne non hanno sporto alcuna denuncia ma le indagini da parte dei carabinieri stanno proseguendo, con anche l'osservazione delle immagini registrate dalle telecamere di sicurezza del centro. Grazie a quei filmati e alle testimonianze delle donne, i carabinieri potrebbero riuscire a individuare il presunto stupratore. L'intera azione criminale dell'uomo si sarebbe svolta sotto la minaccia di un coltello.

Dopo essre entrato nel centro brandendo l'arma bianca, l'uomo avrebbe fatto pressioni sulla titolare per farsi consegnare i 1500 euro presenti in cassa. Durante la rapina, la lama del coltello avrebbe ripetutamente colpito il collo della donna, che ha riportato alcune ferite curate senza conseguenze presso il nosocomio milanese. Dopo la rapina, sempre con il coltello in pugno, avrebbe costretto la 27enne ad avere un rapporto sessuale con lui. Per il momento le indagini proseguono senza la necessità di querela da parte delle donne: a Corsico e nelle zone limitrofe è partita la caccia all'uomo per assicurare alla giustizia il presunto aggressore.

Non è a prima volta che si verificano episodi del genere nei centri massaggi di Milano. L'ultimo caso risale allo scorso ottobre, quando a compiere l'aggressione fu un egiziano di 40 anni. A febbraio del 2023, invece, il responsabile è stato individuato in un 26enne ecuadoriano, che si era introdotto in un centro massaggi di Cormano, in provincia di Milano, fingendosi un cliente per poi abusare di una delle addette.