Paura sulla Ss 268 a Napoli, ladri assaltano armati un'auto ma vengono messi in fuga

Ascolta ora 00:00 00:00

Choc sulla Strada statale 268, dove una banda di malviventi ha assaltato l'auto su cui viaggiava una donna, provando a commettere una rapina. La vittima ha opposto resistenza, e i criminali non sono riusciti a tirarla fuori dall'abitacolo della vettura perché indossava la cintura. L'impresa, dunque, è finita con un nulla di fatto, ma ha riportato ancora una volta l'attenzione sul dilagante fenomeno della criminalità, e sui problemi legati alla sicurezza del Paese.

L'assalto in strada e in pieno giorno

L'episodio risale a qualche giorno fa, e si è verificato all'uscita di San Giuseppe Vesuviano, direzione Ottaviano (Napoli). Nel video pubblicato dal deputato di Alleanza Verdi–Sinistra Francesco Emilio Borrelli, si vede chiaramente una Mercedes di colore grigio fermarsi sulla rampa, in attesa di uscire dalla strada. Proprio in quella circostanza, due giovani dal volto coperto raggiungono di corsa il veicolo per assaltarlo. Dopo aver rotto il finestrino, aprono lo sportello e cercano di far uscire con la forza la donna che si trova al volante. Tutto inutile, però, perché la signora indossa la cintura di sicurezza, che la tiene ben ancorata al suo posto.

A questo punto, venendo a mancare la tempestività, i due criminali non hanno altra scelta che rinunciare al colpo e darsi alla fuga. Dalle immagini del video, fra l'altro, si vede chiaramente che un malvivente sta impugnando un coltello. Tanta paura, dunque, per la vittima, riuscita tuttavia a scamparla. Il tutto si è svolto in pieno giorno, su una strada trafficata e in mezzo a molte altre persone.

Ad essere risultate fondamentali sono state le cinture di sicurezza, che hanno impedito ai malviventi di tirare fuori la donna dalla sua auto. Non sappiamo che cosa ne sia stato dei criminali, anche se il deputato Borrelli ha assicurato di aver inviato tutto il materiale in suo possesso alla forze dell'ordine locali.

La denuncia di Borrelli