Rapina in una villa del Vesuviano: in otto tengono in ostaggio per ore un’intera famiglia

Un’azione da professionisti del crimine quella messa a segno da otto rapinatori in una villa di San Sebastiano del Vesuvio, nel Napoletano. Alle quattro del mattino i malviventi, vestiti con tute scure, sono entrati in un’abitazione di via Macedonio Melloni, dove c’era una famiglia composta da quattro persone: marito, moglie e due figlie. I ladri, armati di pistole, per portare a termine la rapina, hanno preso in ostaggio i proprietari di casa e fatto razzia di denaro e oggetti preziosi.

La dinamica della rapina

Gli otto rapinatori, come riporta il Corriere del Mezzogiorno, hanno scavalcato il muro di uno stabile adiacente alla villa e hanno forzato la porta della cucina. Arrivati al piano superiore, dove i quattro familiari dormivano, hanno minacciato il capofamiglia, il quale è stato costretto a rivelare le combinazioni delle casseforti. I malviventi sono andati a colpo sicuro, probabilmente avevano pianificato da tempo la rapina, studiata nei minimi dettagli. Mentre alcuni di loro raccoglievano nei sacchi gli oggetti preziosi e i soldi, gli altri hanno chiuso nelle loro stanze i quattro malcapitati.

La refurtiva

La banda criminale ha trafugato numerosi gioielli conservati nelle casseforti, denaro in contante e due orologi Rolex dal valore di 10mila euro. I ladri si sono trattenuti circa due ore nella villa alla ricerca di altri oggetti preziosi e sono andati via solo quando hanno preso tutto ciò che era nascosto in casa. I proprietari hanno fatto fatica a liberarsi dalle stanze dove erano stati rinchiusi e solo allora sono riusciti ad avvisare la polizia.

Le indagini degli inquirenti

I poliziotti intervenuti non hanno dubbi: il colpo è stato messo a segno da professionisti che, nel recente passato, hanno effettuato rapine simili nel Napoletano. Gli inquirenti suppongono che la banda sia formata da malviventi dell’Europa dell’Est specializzati in questo tipo di azione criminale. Adesso gli agenti della polizia dovranno andare a fondo per cercare di individuare i colpevoli. Le telecamere di videosorveglianza della villa erano fuori uso e quindi restano a disposizione solo le immagini riprese dagli obiettivi posizionati in strada.