Tentano di rubargli il motorino e lui reagisce: 16enne accoltellato a Napoli

Ha tentato in ogni modo di impedire che gli portassero via lo scooter durante una rapina subita a Napoli: per questo motivo è stato accoltellato da due malviventi, finendo al pronto soccorso con una prognosi di 21 giorni.

Stando a quanto riferito dalle autorità, l'episodio si è verificato nella notte di ieri, mercoledì 16 ottobre: la vittima, un ragazzo di 16 anni, stava percorrendo via Maria Longo nel quartiere San Lorenzo, quando è stato avvicinato da due individui. La dinamica della vicenda, per ricostruire la quale sono tuttora al lavoro i carabinieri della compagnia Napoli centro, non è ancora molto chiara, ma pare che fin da subito l'intenzione degli sconosciuti fosse proprio quella di rubare il ciclomotore di proprietà dell'adolescente.

Il 16enne ha cercato di impedire che il tentativo di rapina andasse a buon fine, ragion per cui, dinanzi alla sua resistenza, uno dei malviventi ha estratto un coltello per infliggergli due fendenti alla gamba: ferito all'arto inferiore, l'adolescente ha mollato la presa, e i rapinatori si sono potuti allontanare dal luogo dell'aggressione, facendo perdere rapidamente le loro tracce.

Il 16enne è finito al pronto soccorso dell'ospedale Pellegrini di Napoli per ricevere le cure del caso, venendo dimesso dopo qualche ora con ferite ritenute guaribili in 21 giorni. I militari della compagnia Napoli centro hanno raggiunto il nosocomio per raccogliere la testimonianza della vittima e dare avvio alle indagini con l'obiettivo di identificare gli autori dell'aggressione.

Gli inquirenti stanno cercando di acquisire i filmati ripresi dalle videocamere di sorveglianza installate nei pressi del luogo della tentata rapina, nella speranza che qualcuna di esse abbia immortalato i responsabili.