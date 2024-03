Reggio Emilia, 13enne muore dopo essere stata colpita dal calcio di un cavallo

È morta a soli 13 anni una ragazzina di Carpi (Modena) colpita dal calcio di un cavallo del maneggio che era solita frequentare per le lezioni di equitazione. Purtroppo il colpo ricevuto dall'animale si è rivelato fatale, e a nulla sono servite le cure dei medici dell'ospedale di Parma in cui si trovava ricoverata. A perdere la vita la giovanissima Arianna Giaroli.

La tragedia

Secondo quanto riferito dai quotidiani locali, il terribile episodio si è verificato ieri, giovedì 7 marzo. Arianna si trovava al maneggio Il Vigneto di San Martino in Rio (Reggio Emilia), quando si è verificato il terribile incidente. La ragazzina, in compagnia di un'amica, stava camminando vicino a un cavallo. A un certo punto l'animale si è innervosito e ha sferrato un calcio improvviso, prendendo in pieno la 13enne, che è finita a terra priva di sensi.

Compresa la gravità della situazione, l'amica è corsa a chiedere aiuto all'istruttrice del centro ippico. L'allarme è scattato intorno alle 17.00, quando sono stati contattati i soccorsi. A raggiungere la zona, oltre ai carabinieri, gli operatori sanitari del 118, sopraggiunti con un'ambulanza della Croce rossa, inviata da Correggio e un'automedica di Novellara. La ragazzina è apparsa subito molto grave, tanto che le è stato praticato in loco il massaggio cardiaco. Le unità mediche hanno poi allertato l'elisoccorso e la piccola Arianna è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Maggiore di Parma, in un ultimo disperato tentativo di salvarla. Secondo quanto riferito da Il Resto del Carlino, dagli esami svolti è emerso che la giovane aveva riportato un esteso trauma cranico, dato che il calcio aveva centrato il volto.

Purtroppo, malgrado gli sforzi dei medici, che hanno praticato un intervento chirurgico in urgenza, non è stato possibile evitare il peggio. Dopo essere stata per ore ricoverata nel reparto di Rianimazione, la 13enne è morta nella giornata di oggi.

Le indagini

Sul caso, ovviamente, indagano i carabinieri della stazione locale, intenzionati a ricostruire le esatte dinamiche della vicenda. Probabile che il cavallo abbia scalciato perché innervorsito o spaventato da qualcosa. " Stava camminando accanto al cavallo, che deve averle dato un calcio. Lei è caduta. Insieme con lei, quand'è successo, c'era un'amica, sua coetanea, che mi è venuta a chiamare immediatamente. Era a terra, non era cosciente. I soccorsi, devo dire, sono arrivati immediatamente, sono stati veramente rapidissimi" , ha raccontato sotto choc.

L'intera comunità di Carpi, paese di provenienza della famiglia della ragazzina, è sotto choc. Arianna praticava da anni l'equitazione, uno sport che amava moltissimo.