"Via la residenza a chi scarica i rifiuti". La mossa choc del sindaco contro il degrado

"Basta coi rifiuti abbandonati" , da nord a sud i sindaci da anni stanno portando avanti una crociata contro chi sporca la propria città. Un comportamento spesso ritenuto intollerabile per il vivere civile. L'abbandono dei rifiuti e la mancata raccolta differenziata continua a preoccupare interi territori per chi sporca oltre a danneggiare la comunità arreca anche un danno d'immagine al paese. Ad Altofonte, a pochi chilometri da Palermo, il sindaco Angela De Luca ha deciso di cambiare strategia e usare il pugno duro denunciando il comportamento di chi ignora le regole del vivere civile. La notizia è stata riportata da Monrealepress.it. “Per l’ennesima volta mi trovo a denunciare l’inciviltà di chi continua a gettare rifiuti per strada e a non differenziare. Alcuni pensano di poterlo fare impunemente, convinti che non avendo nulla non pagheranno nemmeno le multe. Non è più tollerabile" . ha dichiarato il sindaco con un post su Facebook,

"Via la residenza"



In alcuni video pubblicati dal primo cittadino sulla propria pagina Facebook, si vedono alcune persone in piena notte gettare sacchi della spazzatura non differenziata in una piccola strada. Le telecamere hanno immortalato tutta la scena e che si ripete più di una volta. Ecco perché per contrastare questo fenomeno, il sindaco De Luca ha chiesto alla Polizia Municipale di valutare l’adozione di sanzioni alternative, inclusa, nei casi più gravi, la revoca della residenza per chi continua a violare le norme ambientali e civiche.

Chi non rispetta Altofonte, non può farne parte”,

Ho chiesto alla Polizia Municipale di valutare sanzioni alternative, compresa la revoca della residenza per chi continua a oltraggiare il nostro paese"

ha aggiunto il primo cittadino, ribadendo la volontà dell’amministrazione comunale a difendere il decoro urbano del paese promuovendo comportamenti responsabili tra i cittadini. ", conclude.