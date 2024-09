Riapre "Il Gramsci" l'iconico ristorante nel cuore di Torino

Torna, nel cuore di Torino, grazie alla Famiglia Damilano, un luogo iconico, un ristorante che è uno dei luoghi simbolo della città: Il Gramsci. Da sempre profondamente legati alla citta, il Gruppo Damilano aggiunge un nuovo tassello al suo impegno nel valorizzare il patrimonio enogastronomico piemontese, diversificando allo stesso modo le sue attività nel mondo della ristorazione.

Il ristorante

Dopo il rilancio del Pastificio Defilippis e dopo aver restituito alla città l’iconico Bar Zucca oltre ad aver valorizzato la Cantina di La Morra; con l’apertura del ristorante stellato, Massimo Camia, torna con un nuovo progetto su Torino. Un luogo, Il Gramsci che con i suoi 50 coperti, propone un vero e proprio viaggio nel cuore della cucina piemontese e torinese, con incursioni nei grandi classici italiani.

Il menu si nutre di tradizione, ma non si limita a ripeterla: è una cucina libera, dove ogni portata è pensata per raccontare una storia, con ingredienti che vengono reinterpretati con freschezza e innovazione, perfetti per chi desidera scoprire nuovi orizzonti del gusto. Gli ospiti possono scegliere tra proposte più veloci per il pranzo, adatte a una pausa di qualità, oppure vivere una cena, dove ogni piatto diventa un rito da gustare con calma.

Tra i piatti più rappresentativi I Ravioli alle tre carni, un omaggio alla tradizione delle Langhe, realizzati a mano e ripieni di manzo, maiale e vitello. E ancora La Turineisa, una cotoletta impanata con rubatà, nocciole di Langa e salvia, che reinterpreta con eleganza un classico della cucina italiana e il Gramfish, una zuppa di pesce che unisce i sapori del cacciucco e della bouillabaisse, in una versione leggera e contemporanea.

Le pregiate cantine

Oltre all'attenzione per il cibo anche quella per un'altra eccellenza italiana, il vino. La cantina de “Il Gramsci” conta oltre 250 etichette, con una selezione accurata dei migliori vini piemontesi, compresa l'intera gamma delle etichette di Damilano. La carta spazia dalle eccellenze italiane a quelle internazionali, con particolare attenzione a regioni iconiche come Borgogna, Bordeaux e Champagne.

Preservare il valore enogastronomico

Il progetto del Gruppo Damilano è quello di partire da Torino e dal Piemonte per per esportate all’estero un format di ristorazione italiana collaudato, con personale formatosi nel vivaio/laboratorio del Gruppo, e con figure che hanno portato la propria competenza al suo interno, per trasmettere il valore dell’eccellenza culinaria italiana.

Un team unico

Il ristorante è il frutto di grandi professionalità che si sono unite per esprimere autenticità assoluta, raccontando con competenza il territorio, la buona cucina e l’accoglienza italiana. In cucina lo chef Andrea Dalla Mola, che ha fatto esperienza in importanti cucine piemontesi e in sala Federico Boscolo, che vanta esperienze di gestione ristorativa a livello internazionale.

Ogni dettaglio è stato pensato per trasformare il ristorante in un luogo, non solo dedicato al cibo, ma in un salotto d'arte.

Grazie alla collaborazione con la Galleria d'Arte Mazzoleni London -Torino, le opere esposte arricchiscono gli spazi, donando un tocco esclusivo e contribuendo a un'esperienza armoniosa tra bellezza visiva e piacere gastronomico.