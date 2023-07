"Fingono di star male e poi...". Lo sfregio dei magrebini all'ambulanza

Una delle tante "bravate" da postare sui social media questa volta ha avuto conseguenze pesanti per due ragazzi di origine magrebina provenienti da Milano e in vacanza a Riccione. I 20enni sono stati denunciati penalmente per interruzione di pubblico servizio e procurato allarme. Ma, per comprendere l’assurdo e pericoloso gesto compiuto dai giovani, bisogna partire dall’inizio.

La vicenda

Sotto il sole cocente della campagna romagnola, i ragazzi erano in cerca di un passaggio per rientrare a Riccione. A un certo punto a uno dei due viene la “brillante” idea: fingere un malore per chiamare l’ambulanza in modo da farsi trasportare a scrocco fino in città. Il tutto filmato con il telefonino e postato su TikTok. “Ragazzi, qua siamo sperduti in campagna e ora risolviamo la situazione” , si sente all’inizio del video e poi si vedono le immagini dell’arrivo dei soccorsi. Un po’ prima i giovani se la ridono e commentano: “Viene all’ambulanza a prenderci, e chi c’ha voglia di tornare a piedi a Riccione” .

Il video virale sul web

Il video demenziale pubblicato dai due ragazzi sul social media, in cui si dice chiaramente che il 118 viene chiamato per scroccare un passaggio da Coriano fino a Riccione, ha totalizzato ben 50mila visualizzazioni in ventidue ore e circa 8mila like, oltre a centinaia di condivisioni.

La reazione dell'Ausl

Sull'accaduto è intervenuta l'Ausl Romagna che in una nota spiega come “gli operatori del 118 abbiano eseguito le procedure in modo corretto e puntuale, attenendosi alle informazioni fornite dal chiamante” . Allo stesso modo si sono comportati l'equipaggio, che ha trasportato il ragazzo e l'accompagnatore al pronto soccorso di Rimini, dove sono state effettuate le procedure di triage e di accettazione. Dopo alcuni minuti i giovani si sono spontaneamente allontanati dal pronto soccorso stesso.

La denuncia