"Rimandano al fascismo". Il Pd fa rimuovere le luminarie di Natale

Una scritta luminosa natalizia in inglese che ricordava il Natale, anche pensando ai numerosi visitatori stranieri che visitano il borgo attratti dal buon vino e dalla bellezza del posto. Ma l'iniziativa messa in piedi dai commercianti non sembra aver convinto il Comune a guida Pd, che nelle scorse ore ne ha disposto la rimozione. Il motivo? La scritta "Xmas", che indica il Natale per gli anglofoni, sarebbe stata confusa da qualcuno con la sigla della "X Mas", il corpo militare attivo negli ultimi anni della Seconda Guerra Mondiale e legato al fascismo e alla Repubblica di Salò. Questa la polemica dai tratti surreali scoppiata a Greve in Chianti, una realtà comunale fiorentina compresa fra Firenze e Siena. Tutto è iniziato nei giorni scorsi quando i negozianti del posto, riunitisi per addobbare il paese in vista delle festività, avevano deciso di installare quella luminaria in piazza Vassallo.

"Xmas" è un'abbreviazione della parola "Natale" ("Christmas", in inglese) per un'idea che a detta dei commercianti avrebbe dovuto rappresentare un momento di inclusione anche per i turisti. Non tutti i residenti avrebbero però colto il riferimento natalizio: qualcuno avrebbe come detto collegato la parola luminosa alla formazione militare correlata al fascismo, chiedendo all'amministrazione Pd di rimuoverla. E il sindaco Paolo Sottani ha subito acconsentito, tra le perplessità dei commercianti. "Sinceramente non capisco - ha spiegato al quotidiano La Nazione Caterina Pegazzano, presidente del Centro Commerciale Naturale "Le botteghe di Greve" - torno adesso dal Canada dove vive mia figlia e lì è pieno ovunque di queste scritte, rappresentano lo spirito natalizio. Ma qui qualcuno si è allarmato, anche se a nessuno di noi era proprio venuta in mente l’associazione con il 1943. E quindi per evitare discussioni, per evitare polemiche e mantenere la pace, abbiamo acconsentito a cambiare la scritta con un’altra luminaria".