Rifiuti, emergenza senza fine a Roma. Cosa sta succedendo

Sono ormai più di due settimane che Roma è invasa nuovamente dai rifiuti. Per strada, in più punti della città, si notano cumuli di sacchetti di immondizia che, spesso, coprono i cassonetti fino all’orlo. I cittadini sono esasperati dall’ennesima emergenza e si lamentano nei confronti dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Roberto Gualtieri. I quartieri che soffrono maggiormente la situazione di estremo disagio sono sempre gli stessi. Gli abitanti del Pigneto, di Centocelle, dell’Appio Claudio e di Cinecittà sono in grande difficoltà, ma non se la passano meglio i residenti della Garbatella, dell’area compresa tra i Colli Portuensi e Monte Mario, e della zona tra Montesacro e Balduina.

Le cause dell’emergenza

Ma perché si continuano ad accumulare i rifiuti per strada senza che la ditta preposta allo smaltimento riesca a intervenire? Il problema sembra essere, ancora una volta, la manutenzione dei mezzi Ama, che va a rilento. La metà dei camion utilizzati per la raccolta è ferma ai box e le aziende esterne che si occupano della riparazione non fanno in tempo a rispettare le esigenze della popolazione della Capitale. Un’altra piaga storica è la carenza cronica di personale. I netturbini a disposizione non sono in numero sufficiente per coprire l’intero territorio cittadino.

Il nuovo personale

Per questo motivo l’Ama ha pubblicato un bando particolare, attraverso il quale cerca personale apprendista under 30. Si tratta di un escamotage per reclutare giovani da formare all’interno dell’azienda che diventano però operativi da subito. L’avviso ha validità fino al prossimo 13 luglio e la graduatoria che uscirà dalle selezioni verrà utilizzata fino al 30 settembre.

La denuncia della minoranza