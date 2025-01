Rimini, egiziano accoltella 4 persone e aggredisce i carabinieri: militare spara e lo uccide

Ascolta ora 00:00 00:00

Articolo in aggiornamento

Ha impugnato il coltello, ha ferito 4 persone in stada e si è scagliato contro i carabinieri che erano intervenuti per fermarlo. La situazione stava sfuggendo mano: così un militare ha estratto la pistola, ha sparato e ha ucciso l'egiziano. I fatti sono avvenuti nella serata di ieri, verso le 22:30, a Villa Verucchio (nel Riminese). Lo straniero, senza un apparente motivo, ha aggredito un giovane di 18 anni che stava acquistando delle sigarette a un distributore automatico e lo ha colpito con l'arma da taglio; poi si è scaraventato contro altre tre persone (nello specifico si tratterebbe di una coppia anziana e di una ragazza). Per fortuna tutti hanno riportato ferite lievi.

Sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri della stazione di Villa Verucchio: i militari hanno esploso alcuni colpi di avvertimento, riferisce LaPresse, ma

l'egiziano ha perso la testa e si è avventanto verso di loro. Ha provato anche ad accoltellare un militare che, a quel punto, ha lasciato partire un colpo e lo ha. L'uomo non aveva documenti con sé.