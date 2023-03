Rissa choc all'aeroporto: tassista rifiuta la corsa e aggredisce vigilante

Furiosa rissa andata in scena la sera scorsa all'aeroporto di Fiumicino. Protagonisti del violento alterco un tassista e alcune guardie giurate presenti all'aerostazione per contrastare il fenomeno dell'abusivismo.

La rissa choc

Secondo la ricostruzione del Messaggero, tutto sarebbe cominciato dal rifiuto del conducente di taxi di effettuare una corsa verso il centro di Roma. Udendo la conversazione fra il tassista e alcuni turisti, una guardia della task force anti-abusivi, presente proprio nella zona degli arrivi internazionali, ha deciso di intervenire in difesa dei viaggiatori.

Il conducente di taxi, infatti, stava accettando solo le destinazioni a lui più congeniali, come la zona lidense o Fiumicino, rifiutando quelle dirette alla Capitale. Un comportanto affatto professionale, che è stato fatto notare dal vigilante. Le guardie giurate, del resto, prestano servizio al Leonardo da Vinci proprio per evitare situazioni come questa.

" Sai benissimo che per regolamento non puoi continuare a rifiutarti di fare corse dirette a Roma ", avrebbe dichiarato la guardia giurata, come riferiscono alcuni testimoni presenti al momento della baruffa.

Invece di ammettere il proprio errore, il tassista avrebbe perso le staffe, ribattendo in modo deciso. L'accesa discussione è poi sfociata in vera e propria aggressione quando il conducente di taxi si è scagliato contro la guardia, prendendola a pugni e schiaffi. Il vigilante è finito a terra sotto gli occhi sconcertati delle altre persone presenti davanti al terminal. Qualcuno è intervenuto, bloccando il tassista ma, una volta tornata in piedi, anche la guardia è passata all'attacco e ha cercato di colpire il suo assalitore.

Ne è nata dunque una rissa che ha provocato un certo scompiglio in aeroporto.

L'arrivo della guardia di finanza

A riportare finalmente l'ordine è stato il provvidenziale arrivo di una pattuglia della guardia di finanza. Gli uomini delle Fiamme gialle hanno fermato il tassista, provvedendo a identificarlo e la situazione è ritornata alla calma.