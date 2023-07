Rissa fra ragazzini a Padova, 15enne accoltellato tre volte: è gravissimo

È gravissimo un ragazzino di 15 anni accoltellato durante una rissa fra giovanissimi verificatasi oggi a Monselice, in provincia di Padova. L'adolescente si trova adesso ricoverato in serie condizioni presso l'ospedale di Padova, con i genitori al suo fianco. Sul caso indagano le forze dell'ordine.

La rissa finita nel sangue

Ancora scarne le notizie rilasciate dagli inquirenti. Secondo quanto riportato sino ad ora, il fatto si è verificato nella zona del parco della Rocca, a Monselice. Qui ha avuto luogo un violentissimo scontro fra adolescenti, sfociato poi in rissa. La situazione è purtroppo denerata, e alla fine qualcuno ha estratto un coltello per colpire il 15enne, rimasto poi a terra.

Qualcuno ha fortunatamente contattato le forze dell'ordine, e sul posto si sono precipitati i carabinieri della stazione locale, che hanno trovato il giovane ferito. A raggiungere la zona a sirene spiegate, anche gli operatori sanitari del 118, che hanno tentato il possibile per stabilizzare il ragazzino. Questi è stato poi trasportato all'ospedale di Padova con l'elisoccorso del Suem 118.

Le sue condizioni sono apparse subito come molto gravi. Sono almeno tre le coltellate ricevute, con profonde ferite riportate al torace e alle gambe. Il giovane è costantemente monitorato dai medici, e con lui ci sono i genitori, che sono stati informati dell'accaduto. Stando alle ultime informazioni riportate, il ragazzo è originario di Ospedaletto Euganeo, località poco distante da Monselice.

Le indagini

Sul caso indagano i carabinieri, intenzionati a ricostruire le esatte dinamiche della vicenda. I militari stanno cercando di identificare tutti i partecipanti alla rissa, almeno tre ragazzini, poco più grandi del 15enne. Fra uno dei tre adolescenti dovrebbe esserci il responsabile delle gravi ferite riportate dal ragazzino.

Il sindaco sconvolto