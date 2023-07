Tragedia a Manfredonia: due fratellini muoiono nella vasca per l'irrigazione

Ha avuto un tragico epilogo la ricerca di due fratellini romeni di 6 e 7 anni che erano scomparsi ieri pomeriggio nella campagna tra Manfredonia e Zapponeta, nel Foggiano. I corpi senza vita dei bambini sono stati ritrovati dai vigili del fuoco, dopo le ricerche durate quasi tutta la notte, in una grossa vasca per l'irrigazione, grande quaranta metri per quaranta, dove l’acqua è profonda tre metri. I sommozzatori hanno lavorato in condizioni difficili, dato il buio pesto, ma sono riusciti a recuperare i corpi delle piccole vittime in poche ore. A dare l’allarme erano stati i genitori, i quali non sono riusciti a trovarli nelle vicinanze della loro abitazione. Essendoci solo terreno e bacini idrici nei dintorni si sono spaventati e hanno chiesto aiuto alle forze dell’ordine.

Le indagini

Le ricerche sono partire subito, nelle prime ore del pomeriggio di ieri, e si sono concentrate sulla vasca d’irrigazione perché nelle vicinanze dello specchio d’acqua erano state ritrovate le ciabatte dei due bambini. Secondo gli inquirenti, i piccoli potrebbero essere entrati nel bacino idrico, dove poi sono annegati, per cercare refrigerio dal gran caldo. È questa una delle ipotesi al vaglio della polizia che sta conducendo le indagini sulla morte dei bimbi. A rendere plausibile questa ricostruzione degli investigatori sarebbe proprio il ritrovamento delle ciabatte a pochi metri dalla vasca. I bambini avrebbero deciso volontariamente di entrare in acqua incuranti del pericolo, anche perché sicuramente non erano a conoscenza della profondità del bacino idrico.

Il racconto dei vigili del fuoco

“Si è trattato di un intervento drammatico” , hanno raccontato i vigili del fuoco che sono stati impegnati nell’operazione notturna che ha portato al ritrovamento dei cadaveri dei due fratelli. A quanto pare i bambini si sarebbero allontanati dalla loro abitazione mentre i loro genitori riposavano. I pompieri hanno lavorato con le fotocellule per cercare di illuminare la zona dove sono annegati i fratellini romeni.

Il dolore del sindaco di Manfredonia