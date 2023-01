Rivolta al carcere minorile di Roma

Rogo nel carcere minorile di via Barellai, a Casal del Marmo, nella Capitale. Sarebbero due i detenuti che hanno dato fuoco ad alcune suppellettili all'interno della loro cella. Sono andati in fiamme anche alcuni materassi. L'incendio è stato subito spento dalla polizia Penitenziaria. Secondo quanto finora ricostruito, nella serata di martedì, durante un atto di rivolta, sono stati alcuni detenuti a dare origine alle fiamme che hanno raggiunto alcune celle all'interno del carcere minorile di Casal del Marmo, a circa un paio di chilometri dall'ospedale San Filippo Neri, nella zona nord ovest di Roma.

L'incendio doloso

Il rogo sarebbe scoppiato alle 21 circa di martedì 10 gennaio all'interno di tre celle del primo piano dell'edificio, in due di esse si trovavano circa una quindicina di detenuti, che sono poi stati trasferiti locali. Le aree interessate dal rogo sono state dichiarate inagibili, ma il fumo ha raggiunto anche le zone del piano superiore. Sul posto, oltre agli operatori che si trovavano in servizio nella struttura e agli addetti alla vigilanza, sono arrivate anche alcune squadre dei vigili del fuoco che hanno domato l'incendio e le ambulanze dell'Ares 118. Le fiamme sono state domate intorno alle 22. Due detenuti sarebbero rimasti intossicati e sono stati trasportati all'ospedale Pertini per essere visitati e curati, mentre tre agenti di polizia penitenziaria hanno dovuto far ricorso alle cure ospedaliere. A quanto si apprende, in aiuto agli agenti del carcere minorile sono arrivate anche altre unità appartenenti agli istituti penitenziari degli adulti della Capitale.

Le parole del sindacato