Rom incinta gli occupa casa mentre sono via per lavoro: proprietari costretti a pagare un riscatto

Ascolta ora 00:00 00:00

Una storia che ha dell'incredibile, quella avvenuta nel quartiere Zodiaco di Lavinio, nel comune di Anzio (Roma), per quanto purtroppo non si tratti di una novità assoluta: qui i proprietari di un appartamento sono stati infatti costretti a dare del denaro a una donna rom incinta che aveva occupato abusivamente il loro appartamento per poterne rientrare in possesso.

I fatti si sono verificati nella giornata dello scorso venerdì 17 gennaio all'interno di uno stabile sito in via dei Pesci al civico 12. Approfittando dell'assenza in casa degli affittuari, entrambi fuori per lavoro, la rom 30enne si era introdotta nell'abitazione. Al loro ritorno intorno alle ore 22.00, quindi, i ragazzi non erano riusciti a rientrare nell'appartemanto in quanto la serratura era stata cambiata, e la nomade ovviamente si rifiutava di uscire. Informati dai loro affittuari, i proprietari dell'immobile raggiungono il condominio e, compreso che nulla sarebbe servito a far desistere l'abusiva, sono costretti a contattare le forze dell'ordine.

Quando sul posto giunge una pattuglia dei carabinieri, i militari non possono far altro che tentare, invano, di convincere la rom a desistere dai suoi propositi e a restituire la casa: dall'altra parte della porta la donna oppone il suo rifiuto, spiegando di essere incinta, malata, e di non avere alcun alloggio dove trovare riparo viste le sue condizioni. L'unico modo per persuaderla ad andarsene, dopo una lunga trattativa, è stato quello di trovare un accordo economico: in sostanza i proprietari sono stati costretti a pagare una sorta di "riscatto" alla rom per tornare in possesso dell'appartamento. Soddisfatta per l'accordo raggiunto, l'abusiva ha quindi lasciato l'abitazione.

"È stata un'occupazione ben preparata" , racconta a Il Messaggero una residente di via del Leone del quartiere Zodiaco. "La donna evidentemente deve avere seguito i movimenti e gli orari dei due inquilini e poi, quando ha avuto la certezza che non erano in casa e che aveva tutto il tempo per occupare, con l'aiuto di altre persone è riuscita a forzare la porta e a cambiare la serratura" , precisa ancora. "È accaduto altre volte. Non vorremmo che si ritornassero le occupazioni in massa come accaduto in passato" , conclude.

I residenti temono un'escalation del problema occupazioni abusive conseguente alla chiusura del campo nomadi di Castel Romano, in programma nel 2026. "Qui allo Zodiaco ci sono ancora molti appartamenti di privati e di proprietà dell'Inps liberi e facilmente occupabili" , segnala infatti Carlo Di Paolo, membro del comitato di quartiere.

"Non vorremmo ritornare a tre anni fa, quando polizia e carabinieri sgomberarono decine di alloggi occupati non solo da nomadi, ma anche da extracomunitari irregolari. Sarebbe un peccato, considerato che ci sono segnali di riqualificazione del quartiere grazie anche alla realizzazione del nuovo parco"

, conclude con amarezza.