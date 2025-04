Roma, 13enne ferito alla testa da un proiettile: gravissimo. Cosa è successo

Ascolta ora 00:00 00:00

Paura a Roma, dove un ragazzo di 13 anni è finito in ospedale in gravissime condizioni a causa di una lesione provocata da un colpo d'arma da fuoco alla testa.

Stando alle poche notizie fatte filtrare dagli inquirenti, tuttora impegnati a ricostruire le esatte dinamiche della vicenda e individuare eventuali responsabilità, i fatti si sono verificati nella notte di ieri, sabato 5 aprile. Sono all'incirca le ore 23.00, quando dal San Camillo di Roma parte una telefonata verso il 112 per segnalare l'arrivo al pronto soccorso di una persona ferita da una pistola.

La vittima, un adolescente, viene ricoverata d'urgenza e assistita dal personale medico del nosocomio: per il momento la prognosi è riservata e si parla di condizioni gravissime, ma non viene riferito esplicitamente se il 13enne sia in pericolo di vita o meno dopo la notte trascorsa al San Camillo.

Le indagini sono affidate agli uomini della Squadra Mobile del Commissariato San Paolo di Roma, contattati dai colleghi di guardia in ospedale dopo l'arrivo del ragazzo al pronto soccorso.

Gli agenti si sono recati nell'abitazione in cui il 13enne vive insieme ai familiari, rinvenendo al suo interno una pistola regolarmente detenuta dal fratello per uso sportivo. Per il momento l'ipotesi ritenuta più plausibile è quella dell', ma ciò non significa che gli inquirenti non stiano vagliando anche altre piste.