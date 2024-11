Roma, 22enne muore dopo anestesia per sottoporsi a intervento di rinoplastica

Ascolta ora 00:00 00:00

Tragedia in una clinica di Roma, dove una ragazza di soli 22 anni ha perso la vita poco prima di sottoporsi a un intervento di rinoplastica. Sul caso è stata già aperta un'inchiesta e ora si attendono i risultati delle indagini per comprendere che cosa sia accaduto.

Il viaggio verso la Capitale e il dramma

A mancare all'affetto dei propri cari è la giovane Margaret Spada. La ragazza, originaria di Lentini (Siracusa), aveva raggiunto Roma per farsi operare al setto nasale in una clinica estetica. A viaggiare con lei il fidanzato. Non si sa ancora cosa sia successo. Margaret desiderava sistemare il proprio naso, per questa ragione si era recata presso la clinica romana. Purtroppo subito dopo aver ricevuto l'anestesia necessaria per sottoporsi al delicato intervento chirurgico il cuore della 22enne ha cessato di battere.

A quanto pare, compresa la situazione, il personale della clinica ha subito allertato l'ospedale e disposto il trasferimento. Ogni tentativo, tuttavia, sarebbe stato vano. Margaret è deceduta all'età di 22 anni, con ancora tutta una vita davanti. Chiaramente del caso sono state informate le autorità locali. Il corpo della giovane verrà presto sottoposto ad esame autoptico nella speranza di risalire alle cause della morte. Intanto la polizia giudiziaria ha avviato le indagini del caso, e in queste ore i carabinieri Nas sono intervenuti all'interno del centro medico per sequestare la documentazione relativa al caso e i farmaci impiegati nell'anestesia locale.

Il dolore della famiglia

Sotto choc i familiari della giovane, così come le persone che le erano vicine. "La famiglia di Margaret Spada è chiusa in un profondo silenzio. In questo momento di dolore mantiene il massimo riserbo. Sarà l’autopsia a chiarire le cause che hanno provocato il decesso della giovane" , ha dichiarato Alessandro Vinci, avvocato che segue la famiglia della 22enne.

L'intera comunità di Lentini si è stretta attorno ai genitori della ragazza. Leonzio 1909 Futsal, società sportiva di cui il padre della ragazza detiene la presidenza, ha lasciato un messaggio di cordoglio.

"La Leonzio 1909 Futsal partecipa al dolore della famiglia di Giuseppe Spada, già presidente onorario e dirigente della Sicula Leonzio, per la prematura perdita della figlia Margaret"

, è quanto si legge su Facebook.