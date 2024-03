Roma, rapinatore prova a stuprarla: la salava il marito. "Ha iniziato a toccarmi dappertutto"

Un vero e proprio incubo quello vissuto da una donna di 47 anni di Roma. Finita nel mirino di un criminale, è stata infatti aggredita all'interno di un condominio sulla via Cassia e solo l'intervento del marito e degli altri condomini ha evitato il peggio. La vittima, ancora sotto choc, ha riferito un racconto a dir poco agghiacciante.

Terrore all'alba

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, che ha seguito la vicenda, l'episodio risale all'alba dello scorso sabato mattina. Intorno alle 6.30, la donna stava uscendo dal palazzo in cui abita per raggiungere la propria auto quando, ormai arrivata all'androne, è stata assalita da uno sconosciuto. L'uomo, a quanto pare, aveva notato l'orologio Rolex che la 47enne portava al polso ed era intenzionato a sottrarglielo. Purtroppo il pericoloso soggetto non era interessato soltanto a quello.

"Voleva sfilarmi l'orologio, ma mi sono opposta, ho provato a divincolarmi, mi metteva una mano sulla bocca per farmi stare zitta, poi ha cominciato a toccarmi dappertutto. Sono stati momenti orribili" , ha raccontato la vittima alle forze dell'ordine. Quella che sarebbe molto probabilmente sfociata in violenza sessuale è stata interrotta dal tempestivo intervento del marito della donna. L'uomo è subito corso in aiuto della compagna, affrontando il malvivente, ed ha potuto contare sul supporto di altri condomini che si trovavano nelle vicinanze e avevano udito le urla. Bloccare il rapinatore, però, non è stato affatto semplice. Come riferito dagli stessi testimoni, " picchiava e si dimenava come una furia ". Nel tentativo di proteggere la 47enne, persino il marito ha riportato delle ferite.

L'arresto

Sul posto si sono precipitati gli agenti della polizia di Stato, contattati da qualcuno. I poliziotti hanno immediatamente arrestato il malvivente, trattenuto dalla persone presenti, e lo hanno tradotto in centrale. Il soggetto è risultato essere Paolino M. F., un domenicano di 35 anni e senza fissa dimora.

A quanto pare il 35enne aveva già commesso dei reati in passato. Al momento si trova dietro le sbarre del carcere Regina Coeli, a disposizione dell'autorità giudiziaria, con l'accusa di tentata rapina e tentata violenza sessuale. Gli inquirenti temono che possa essere lo stesso uomo che ha commesso altre rapine nella zona. Solo il giorno, prima, infatti, un 41enne a bordo di una Ferrari era stato derubato dell'orologio. La stessa Sonia Bruganelli, ex compagna di Paolo Bonolis, era stata rapinata in via della Farnesina.

Per quanto concerne la donna che è stata quasi vittima di violenza, questa è stata affidata alle cure degli operatori sanitari del 118, che l'hanno accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale San Pietro per dei controlli. Anche il marito, rimasto ferito durante la colluttazione, è stato medicato e dimesso con dieci giorni di prognosi.