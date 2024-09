Roma, aggressione choc a coppia di fidanzati. Straniero li insegue con un'ascia

Ascolta ora 00:00 00:00

Nuovo episodio di violenza nella Capitale, dove una coppia di fidanzati è stata aggredita da un cittadino straniero armato di ascia. I due sono stati inseguiti e minacciati di morte, prima di essere salvati dai passanti e dai carabinieri, accorsi sul posto.

Una scena da film dell'orrore

Secondo quanto ricostruito sino ad ora, la vicenda si è verificata nella serata di ieri, sabato 14 settembre, intorno alle ore 19.30. I fidanzati stavano passeggiando sulla via Cassia quando un cittadino straniero in evidente stato di alterazione - probabilmente dovuta a un consumo smodato di alcolici - ha cominciato a inveire contro di loro. I due hanno cercato di allontanarsi, ma ormai erano stati presi di mira. L'esagitato ha infatti cominciato a inseguirli, rivolgendo loro minacce e insulti. L'aggressione vera e propria è partita all'altezza del civico 700, quando l'extracomunitario ha lanciato contro i ragazzi una bottiglia di vetro. Non pago, ha poi afferrato un'ascia e ha iniziato a rincorrerli, urlando: "Ti ammazzo!".

Una scena agghiacciante alla quale si sono ritrovati ad assistere diversi passanti. Immagini incredibili che qualcuno ha paragonato a quanto si vede nei film dell'orrore, ma che hanno evidenziato, ancora una volta, lo stato di preoccupante degrado e assenza di sicurezza in cui versa Roma. Una condizione che va avanti da tempo e che è stata denunciata più e più volte.

L'arresto

Compresa la situazione, i passanti hanno immediatamente contattato le forze dell'ordine, e sul posto si sono precipitati i carabinieri della Stazione di Roma Tomba di Nerone. Allertati anche i militari di via Vibo Mariano, accorsi insieme ai colleghi. Lo straniero è stato circondato e disarmato. Era ancora in possesso dell'ascia, che è stata sequestrata.

Il facinoroso è stato quindi arrestato per tentato omicidio e condotto in caserma per le pratiche di identificazione, risultando essere un cittadino dello Sri Lanka di 43 anni.

Il soggetto è stato portato al carcere di Regina Coeli, e poi, a seguito della condanna, sottoposto all'obbligo di presentazione quotidiania in caserma. Il procedimento nei suoi confronti sarebbe comunque ancora in corso.

Tanta paura per i fidanzati, che per fortuna non dovrebbero aver riportato ferite.