Roma in allarme per la banda del sonnifero, un colpo dietro l'altro: ecco come agiscono

La Capitale di nuovo in allarme per la banda del sonnifero, recentemente tornata in azione nella zona di Roma ovest. A raccontare la sua storia è un operatore socio sanitario la cui abitazione è stata presa di mira proprio dal gruppo criminale, riuscito a mettere a segno un colpo da ben 35mila euro.

Un raid dietro l'altro

Purtroppo la banda, che agisce servendosi appunto di sonniferi per neutralizzare i proprietari di casa, sta mietendo parecchie vittime. Ben quattro furti durante lo scorso weekend nella zona di Massimina, ossia in via Massimilla, via Paolo Bellezza e via Felice Casorati. Lunedì 8 maggio, invece, è stata la volta di un appartamento via Gambasca, a Ponte Galeria. Ancora una volta, a finire nel mirino, è stata la zona di Roma ovest.

Il racconto della vittima

" La polizia mi ha detto che si tratta di una banda violenta, è stata una fortuna che non mi sia svegliato. Ma dopotutto, ne sono sicuro, i ladri hanno spruzzato qualche droga per farci dormire ", racconta a Il Messaggero il 47enne Billah Smtaslim, nativo del Bangladesh, ora residente a Roma, dove svolge l'attività di operatore sanitario.

" La mattina quando mia moglie ed io abbiamo scoperto l'incursione, eravamo storditi e avevamo la nausea ". Sintomi che riconducono facilmente al modus operandi della banda del sonnifero. Purtroppo, anche nel caso che ha visto come vittime l'operatore sanitario e sua moglie, il furto è andato a buon fine: i ladri sono scappati con un bottino in gioielli dal valore di 35mila euro. Nella refurtiva, anche una collana con un ciondolo a forma di nave. " Era della mamma scomparsa di mia moglie: aiutateci a ritrovarla ", è l'appello di Billah Smtaslim.

L'uomo ha spiegato di aver capito subito che qualcosa non andava. Svegliatosi alle 6 per recarsi sul posto di lavoro, aveva forti capogiri e nausea. Stessi sintomi accusati anche dalla moglie Sabih. Poi, la drammatica scoperta: spariti il portafoglio, la borsa della consorte, contanti e i gioielli.

" Mi sconvolge il pensiero che malviventi siano entrati nella mia camera da letto mentre noi eravamo inermi, poteva accadere qualunque cosa, mia moglie è sotto choc: ci sentiamo violati, defraudati non solo dei nostri averi, circa 35mila euro, ma anche della nostra intimità ", dichiara il 47enne.

Ecco come sono entrati

Non solo il furto, ma anche i danni. Billah ha infatti mostrato come i ladri siano riusciti a rompere la rete del cancello che conduce al cortile per accedere alla casa. Si sono serviti di un bastone con una calamita per prendere le chiavi attraverso l'inferriata.

" La porta tra l'altro fa molto rumore quando si apre e questo mi fa credere sempre di più che ci abbiano drogati, addormentati ", spiega l'uomo.

Dilaga la paura

Nella zona di Roma ovest, divenuta "terreno di caccia" della banda del sonnifero, è ormai allarme. Sui social i residenti si scambiano consigli e si stanno addirittura organizzando per fare delle ronde.

Ci sarebbe anche una foto, inoltrata ai carabinieri, in cui è immortalata una Ford grigia risultata rubata dalla targa che potrebbe essere il mezzo utilizzato dalla banda.