Sigarette, a Roma in arrivo il divieto di fumo anche nelle strade del centro storico

Ascolta ora 00:00 00:00

Anche Roma si prepara a dire addio alle sigarette anche all'aperto, almeno per quanto riguarda il centro storico. Stando alle ultime notizie, il Municipio I della Capitale ha avanzato la nuova proposta su modello di città come Milano e Torino. Il dibattimento sarà dunque presto affrontato in Consiglio comunale.

A quanto pare l'idea arriva dal consigliere Lorenzo Minio Paluello, capogruppo di Roma Futura. A sostenere la proposta anche il collega della Lista Civica Gualtieri Nathalie Naim. Nel corso della riunione tenutasi in commissione Politiche sociali, i consiglieri della maggioranza hanno votato a favore, ma mancando alcuni loro membri alla fine la votazione si è chiusa in parità. Non è finita, però, perché il tema verrà discusso direttamente in Consiglio comunale in data giovedì 27 marzo. Lo scopo di chi ha lanciato la proposta è quello di tutelare la salute pubblica e ambientale.

Se la nuova disposizione ottenesse il via libera, non sarà più possibile fumare in tutte le zone del centro di Roma, anche se all'aperto, come avviene anche in altre grandi città come New York e Melbourne. Sarà possibile accendere le sigarette solo negli spazi dedicati, che saranno ben evidenziati e dotati di messaggi contrari al fumo. Ad oggi, invece, il divieto vale soltanto nei parchi e nei giardini pubblici.

Sembra proprio che Roma si stia preparando a seguire l'esempio di Milano, dove il divieto di fumare all'aperto - strade incluse - è in vigore da gennaio 2023. Questo per migliorare la qualità dell'aria.