"Attenti al ladro in calzini". Chi è l'incubo degli appartamenti di Roma

Si muove sempre a notte inoltrata e non indossa scarpe, ma solo calzini, il ladro che sta terrorizzando gli inquilini degli appartamenti del quartiere Monteverde a Roma. I residenti sono convinti che non sia solo un singolo uomo a usare questa tecnica per mettere a segno le rapine, ma si tratti di una banda organizzata. Per questo è scattato l’allarme sia sui social media sia nel quartiere stesso. Gli abitanti del luogo hanno stampato le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza e le hanno affisse sui portoni dei palazzi. Le stesse foto, inoltre, le hanno fatte girare in chat.

Il ladro in calzini

Ormai a Monteverde tutti conoscono la sagoma del ladro in calzini. L’uomo indossa jeans corti, un foulard sul viso e un cappello di marca. Con sé ha sempre un borsello bianco e, cosa curiosa, è senza scarpe, probabilmente per muoversi con agilità, senza fare rumore. Le immagini della videosorveglianza sono evidenti: il ladro perlustra i portoncini d’ingresso, studiando il tipo di serratura e verificando se ci sono impianti d’allarme. Sopralluoghi dettagliati che, poi, permettono al malvivente di mettere a segno i suoi colpi.

La reazione dei residenti

“Ormai sono organizzati e diffusi capillarmente, sta diventando una piaga – ha spiegato un residente al quotidiano Il Messaggero –. Sempre capaci di entrare, capire dove andare e fare il colpo in breve tempo. Bisogna iniziare a prendere la questione sul serio e fare qualcosa. Sappiamo che queste sono bande specializzate, un traffico criminale ormai senza controllo” . Qualcuno sui social media ha raccontato di essere stata rapinata e di averlo scoperto una volta tornata a casa in tarda serata.

I furti in casa in aumento a Roma

Nella Capitale, comunque, i furti nelle abitazioni avvengono molto spesso e con le tecniche più inusuali. Si va dai ladri acrobati che si arrampicano sulle grondaie e sui balconi, alla banda del sonnifero, specializzata nel narcotizzare le proprie vittime. Uno degli ultimi metodi usati per svaligiare gli appartamenti è quello dell’acido che viene inserito nelle serrature. Un sistema infallibile e poco rumoroso che scioglie anche i chiavistelli più resistenti.