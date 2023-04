Roma, autista Atac guida con gli avambracci per usare lo smartphone: è polemica

L'autista Atac viene sorpreso a guidare un bus per le strade di Roma senza tenere le mani sul volante, e il video registrato da alcuni passeggeri fa il giro del web, sollevando un polverone. Non si tratta certo del primo caso, e forse proprio per questo si è scatenata la polemica, che ha infiammato le pagine dei social.

La guida con gli avambracci

Pur di inviare messaggi o vedere filmati sul proprio cellulare ci sono autisti pronti a trasformarsi in veri e propri equilibristi. L'ultimo caso si è registrato a Roma, quando un dipendente Atac è stato visto guidare il mezzo con gli avambracci mentre teneva le mani impegnate a impugnare lo smartphone.

È successo sulla linea 337, lungo via Nomentana, e in breve il fatto è finito sui social, dato che alcuni utenti del servizio hanno provveduto a filmare tutto e a pubblicare online il video. Secondo le informazioni ricavate dal filmato, l'episodio risale al 25 aprile, ed è avvenuto intorno alle 10 del mattino.

Una passeggera si è resa conto della condotta rischiosa dell'autista, che agendo in tal modo avrebbe potuto mettere in pericolo l'incolumità di coloro che si trovavano a bordo, ed ha ripreso la scena, non esitando a denunciare l'accaduto su Twitter.

In breve tempo il video è finito sotto gli occhi dei dirigenti Atac, che hanno riconosciuto l'autista e provveduto a prendere provvedimenti. Stando a quanto si apprende, infatti, l'uomo è stato sospeso. Questa, del resto, è la procedura applicata nei confronti di chi trasgredisce alle regole dell'azienda.

Come ricordato in anticipo, non si tratta del primo caso. A febbraio scorso un altro autista è stato sopreso mentre fumava una sigaretta, altro comportamento contrario al regolamento. C'è stato poi il caso di un dipendente trovato con le mani impegnate a grattare un Gratta e Vinci, e quello di un autista che, invece di guardare la strada, teneva gli occhi su un film sul tablet.

Le reazioni

Subito dopo la diffusione del video si è scatenata la polemica social. " Questa è la sicurezza Atac" , hanno sbottato in tanti dopo aver preso visione del filmato.

Parecchi chiedono maggiori controlli, sottolineando che simili episodi non si verificano soltanto a Roma. Anche il altre città di Italia si vedono autisti che tutto fanno fuorché tenere le mani sul volante. Ovviamente si tratta di casi isolati, non viene certo attaccata l'intera categoria, ma la volontà di molti è che la questione venga presa sul serio.