Roma, badante cingalese molesta anziana di 73 anni

Una donna di 73 anni, a Tivoli, provincia di Roma, è stata molestata dal suo badante cingalese di 28 anni mentre questi era in servizio presso la sua abitazione. Ad avvisare le forze dell'ordine è stata l’anziana che, in stato di choc, è riuscita a ribellarsi all’uomo e a comporre il numero del 112.

L’uomo è stato arrestato ed è accusato del reato di violenza sessuale. La donna, dopo l’intervento dei carabinieri, è stata portata al pronto soccorso per alcuni accertamenti e il personale medico ha constatato i segni di colluttazione avvenuta con il badante e della violenza consumata.

Tutto è avvenuto nelle prime ore della giornata, quando il 28enne cingalese si è recato a casa dell'anziana per aiutarla con le attività mattutine. La donna ha aperto la porta al suo assistente domestico senza nessun timore dato che il giovane iniziava il turno proprio nelle prime ore del mattino. Dopo che il 28enne è entrato in casa dell’anziana, quest’ultima pensava che le desse una mano con la solita routine ma ha capito presto che le intenzioni dell’uomo erano altre.

Mentre la donna era impegnata a fare altro, il 28enne l’ha afferrata e ha tentato un approccio fisico. L’uomo ha dapprima immobilizzato la sua vittima e poi ha proceduto a molestarla con insistenza. La 73enne, comprensibilmente, si è spaventata molto ma, nonostante l’età, ha cercato in tutti i modi di divincolarsi e fuggire alla presa del suo molestatore. Dopo una strenua lotta di resistenza, la donna è riuscita a liberarsi e a recuperare un telefono mediante cui ha chiesto aiuto.

La donna ha chiamato il 112 ed è riuscita, seppur in preda all’ansia e al panico, a raccontare della brutta esperienza subita e a fornire l’indirizzo di casa. Poco dopo sono sopraggiunti i carabinieri della stazione di Tivoli che hanno trovato il cingalese nell’appartamento della donna a e hanno proceduto a mettergli le manette ai polsi per arrestarlo e condurlo al carcere di Rebibbia, a Roma, dove è in attesa dell’interrogatorio da parte dell’autorità giudiziaria per la convalida dell’arresto.

Insieme alla gazzella dei carabinieri, a casa della 73enne, è sopraggiunta anche un’ambulanza che ha portato la donna all’ospedale Giovanni Evangelista di Tivoli dopo che è stata attivata la procedura Codice Rosso, come è previsto nei casi di violenza sessuale, e ha eseguito tutti gli esami e gli approfondimente che circostanze del genere richiedono.