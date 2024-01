Roma, bimbo di 10 anni precipita da terzo piano di un hotel: è grave

Articolo in aggiornamento

Grande paura questa notte a Roma. Un bimbo statunitense di 10 anni è precipitato dalla finestra al terzo piano di un bed & breakfast in via dei Banchi Nuovi, nel centro storico della Capitale. Soccorso con un'ambulanza, il piccolo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Bambino Gesù: è grave. Sul caso indagano i carabinieri.

Cosa è successo

La tragedia è avvenuta attorno alle ore 4 del mattino. Stando a quanto si apprende, il bambino è caduto da diversi metri d'altezza. Sono stati i carabinieri della stazione di piazza Farnense, impegnati in un servizio di controllo del territorio, a sentire le urla disperate dei genitori provenire da via dei Banchi Nuovi. Giunti sul posto, i militari dell'Arma hanno trovato il piccino disteso sull'asfalto con addosso ancora il pigiama. Le sue condizioni di salute sono apparse subito disperate. Dopo i primi soccorsi in strada, il piccolo è stato trasportato all'ospedale pediatrico capitolino e ricoverato nel reparto di Rianimazione.

Le indagini

I genitori del piccolo, entrambi americani, hanno raccontato agli investigatori che il figlioletto stava dormendo nel letto accanto alla finestra da cui è precipitato. La coppia, con anche il fratello minore del bimbo, era arrivata a Roma da qualche giorno per una vacanza. Al momento non sono noti ulteriori dettagli sulla vicenda, né ci sono aggiornamenti sulle condizioni di salute del piccolo. I carabinieri di piazza Farnense, che indagano sul caso, propendono per l'ipotesi di un drammatico incidente.