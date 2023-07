Roma, boato nel cuore della notte: esplosione a Centocelle sventra centro estetico

Una forte deflagrazione prodotta da una bomba carta ha risvegliato bruscamente gli abitanti del quartiere romano di Centocelle. L'episodio si è verificato nella notte tra giovedì 27 e venerdì 28 luglio in viale delle Robinie 53 all'incrocio con via dei Castani, nella zona periferica orientale della Capitale.

A essere preso di mira dagli attentatori il centro estetico "Charme": l'onda d'urto prodotta dall'esplosione è stata talmente forte da aver sventrato la saracinesca del negozio e danneggiato pesantemente uno scooter posteggiato proprio dinanzi all'ingresso. Sono all'incirca le ore 04:00, quando il forte boato ridesta i residenti, facendo scattare numerosi antifurti: per fortuna, data l'ora in cui è avvenuto l'attentato, per strada non c'era nessuno e non si conta alcun ferito.

Dopo lo choc iniziale, gli abitanti del quartiere hanno provveduto a contattare le forze dell'ordine per denunciare l'accaduto: sono state decine le segnalazioni giunte alla sala operativa del comando provinciale di Roma. In viale delle Robinie sono intervenute per prime alcune squadre dei vigili del fuoco, che si sono occupate innanzitutto di chiudere al traffico la strada per consentire lo svolgimento dei rilievi da parte delle forze dell'ordine. Le indagini sono affidate agli uomini della polizia di Stato, coadiuvati dal prezioso supporto della Scientifica.

Per il momento gli inquirenti stanno prendendo in considerazione ogni pista, a partire da quella più probabile dell'origine dolosa del gesto. L'ipotesi di un'esplosione dovuta a una fuga di gas è stata esclusa fin da subito, anche per il fatto che nessuno dei residenti ha riferito di aver rilevato qualche odore sospetto, stando a quanto riportato da Roma Today.

La deflagrazione sarebbe stata prodotta presumibilmente da una bomba carta, posizionata dagli attentatori tra la saracinesca esterna del centro estetico "Charme" e la porta a vetri di ingresso al locale. Il dubbio che rimane agli inquirenti è più che altro legato al motivo per cui l'ordigno sia stato piazzato, ovvero se si sia trattato di un tentativo di furto, di un generico atto vandalico oppure di un attentato mirato.

Non sorprende, purtroppo, il fatto che un episodio del genere sia accaduto proprio nel quartiere romano di Centocelle, già in altre occasioni bersaglio dei malviventi. Accadde in due circostanze, a pochi mesi di distanza l'una dall'altra, alla libreria e caffetteria Pecora Elettrica in via delle Palme, presa di mira ad aprile e poi a novembre del 2019. Nel mese di ottobre dello stesso anno toccò invece al ristorante Cento55 Pinsa Romana: ecco perché la pista della criminalità organizzata pare quella più solida.