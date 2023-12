Roma, rottweiler caduto dalla finestra: denunciata la proprietaria per lesioni

È indagata per lesioni colpose Emilia Pawlak, proprietaria del cane che lo scorso 27 ottobre è precipitato dalla finestra di un appartamento, coinvolgendo una donna incinta che stava passando nella strada sottostante. Le indagini sono ancora in corso e, come precisato dal legale che assiste la donna, non ci sono procedimenti a suo carico per presunti maltrattamenti di animali.

Cosa è successo

L'episodio risale allo scorso 27 ottobre e si è verificato all'altezza del civico 59 di via Frattina, a Roma. Cody, un cane di razza rottweiler, è precipitato a una finestra del palazzo in cui viveva con la sua proprietaria, e nella sua caduta ha coinvolto anche una giovane di 28 anni, incinta, che stava passeggiando nella strada sottostante.

Rimasta ferita, la ragazza è stata trasportata di corsa al pronto soccorso dell'ospedale Umberto I, dove è stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva. Quanto all'animale, purtroppo, non ce l'ha fatta. La caduta dal terzo piano ha causato lesioni troppo gravi perché fosse possibile salvarlo.

La vicenda ha subito sollevato un polverone, diventando molto controversa. Non sono mancati attacchi da parte delle associazioni animaliste, che hanno preso di mira Emilia Pawlak, accusandola di non aver vigilato sul cane.

Il procedimento

Ad oggi la Pawlak non è indagata per maltrattamenti o per uccisione di animale, quanto piuttosto per lesioni colpose. Un atto motivato dalla denuncia presentata dalla 28enne rimasta ferita dopo la caduta del cane. Quanto ai presunti maltrattamenti su Cody, "sono state fatte ricostruzioni fantasiose, senza alcun fondamento ", ha spiegato a FanPage l'avvocato Michele Saveriano.

La 28enne incinta, ricoverata all'Umberto I, "ha riportato una lieve lesione alla testa, è ricoverata nel reparto di terapia intensiva sotto stretto monitoraggio, il feto è vitale. Trasferita nel Dipartimento Emergenza Urgenza è costantemente controllata" , questa l'ultima informazione rilasciata dai medici che si sono occupati di lei.

Le versioni

Secondo la versione del compagno di Emilia Pawlak, la 28enne non sarebbe rimasta ferita dopo essere stata travolta da Cody. Per l'uomo, infatti, il cane non è precipitato sulla gestante, ma ha impattato direttamente con l'asfalto, morendo circa un'ora dopo per le ferite. " Lei per lo spavento ha indietreggiato ed è caduta a terra battendo la testa ", ha affermato il compagno della Pawlak.

Vedremo quale sarà la ricostruzione che presenteranno gli inquirenti e quali saranno le responsabilità. A inizio 2024 dovremmo conoscere l'esito delle indagini.