A fuoco una concessionaria Tesla: bruciate 17 auto a Roma

Paura nella notte in via Serracapriola a Frascati, in provincia di Roma, dove è divampato un incendio che ha distrutto ben 17 automobili. Il rogo - divampato poco prima dell'alba, verso le 4:30 - ha interessato una concessionaria Tesla. Le fiamme si sono improvvisamente propagate parzialmente nella struttura in cui erano parcheggiate le vetture. Per fortuna nessuna persona risulta coinvolta; al momento non si hanno notizie né di feriti né di intossicati.

Ancora non è chiaro se sia stato un atto doloso o dovuto a cause accidentali. Nessuna pista viene esclusa. L'area circostante è stata invasa dall'odore acre di lamiere bruciate e pneumatici. " Siamo consapevoli dell'incidente occorso a Roma oggi. Stiamo attivamente investigando l'accaduto e collaboreremo con le autorità locali per determinare le cause dell'evento ", si apprende da Tesla.

Sul posto sono prontamente intervenute le squadre dei vigili del fuoco della Rustica 10/A, Frascati 21/A con due autobotti, il carro autoprotettori, il funzionario di guardia e il capo turno provinciale. I pompieri sono stati impegnati diverse ore per spegnere l'incendio; l'alta colonna di fiamme e di fumo ha complicato le operazioni dell'intervento. Anche le forze dell'ordine si sono subito attivate, e ora si trovano sul luogo del rogo: nelle prossime ore bisognerà provare a chiarire la dinamica dell'episodio, magari analizzando i filmati catturati dagli eventuali sistemi di videosorveglianza installati nei paraggi. Potrebbero fornire elementi preziosi.

Nei giorni scorsi migliaia di attivisti sono scesi in piazza per protestare contro Elon Musk. I manifestanti si sono appostati davanti a oltre 200 concessionari Tesla negli Stati Uniti e in varie città europee per chiedere che il magnate lasci l'incarico all'interno dell'amministrazione guidata da Donald Trump.

Il movimento Tesla Takedown, che punta a raggiungere 500 cortei in tutto il mondo, prova a convincere i proprietari di Tesla a cedere i loro veicoli e gli azionisti a vendere le loro azioni. Ma, per ora, non ci sono evidenze di una possibile relazione tra la ribellione anti-Musk e l'incendio a Roma.