Roma, weekend senza metro C: come spostarsi nella Capitale

Disagi per chi è a Roma e deve spostarsi. Da ieri, venerdì 26 gennaio, e per tutto il fine settimana si ferma la Metro C. Lo stop temporaneo è dovuto ai lavori di rimodernamento della rete e per il miglioramento dell’infrastruttura. La chiusura è dovuta alla durata dei lavori. Non è possibile effettuare le operazioni in orario notturno in quanto serve molto tempo per portarle a termine. Gli interventi riguarderanno le manutenzioni straordinarie per la revisione degli scambi presenti lungo la linea. Queste operazioni, evidenzia Roma Today, rientrano nel più ampio progetto per lo sviluppo della Linea C che vedrà l’apertura delle nuove stazioni di Porta Metronia, Colosseo e piazza Venezia.

L’Atac, l’azienda che gestisce il servizio di trasporto pubblico in città, ha annunciato che per venire incontro alle esigenze dei cittadini fino alla prossima domenica sarà attivato un servizio di bus sostitutivi. Due le linee previste: la "MC San Giovanni-Pantano" e la "MC3 San Giovanni-Parco di Centocelle".

Sul sito atac.roma.it viene indicato che la linea bus MC effettua fermate in prossimità delle stazioni di San Giovanni, Lodi, Pigneto, Parco di Centocelle, Alessandrino, Torre Spaccata, Torre Maura, Giardinetti, Torrenova, Torre Angela, Torre Gaia, Grotte Celoni, Due Leoni Fontana Candida, Borghesiana, Bolognetta, Finocchio, Graniti e Pantano.

La linea MC3 effettua, invece, fermate nei pressi delle stazioni San Giovanni, Lodi, Pigneto, Malatesta, Teano, Gardenie, Mirti e Parco di Centocelle

Le navette, partite dalla sera di venerdì 26 gennaio, circoleranno fino al termine del servizio. Da quel momento in poi, come di consueto, saranno attivi i bus notturni fino alla mattina successiva di ciascun giorno. La Metro C ritornerà alla normalità solo all’alba di lunedì 29 gennaio: dalle ore 05:30, infatti, i treni riprenderanno le loro regolari corse.

Per aiutare i cittadini, l’Atac ha anche reso noto che tutte le informazioni, con l'indicazione puntuale dei servizi sostitutivi, saranno pubblicate non solo sul sito dell’azienda ma verranno diffuse anche dai propri canali social.