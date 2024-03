In sette su una 500: si schiantano. Sono tutti gravissimi

Gravissimo incidente la notte scorsa a Roma, dove sette ragazzi sono finiti in ospedale in gravi condizioni dopo essersi schiantati contro un guardrail. Tutti quanti i giovani, stando a quanto riferito dai quotidiani locali, viaggiavano su una singola auto, vale a dire una Fiat 500 L.

Lo schianto

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, che sta seguendo la notizia, l'incidente si è verificato intorno alle 2.00 della notte fra sabato 9 e domenica 10 marzo. Il gruppo di giovani, composto da un uomo e sei donne, viaggiava a bordo di una singola auto, cosa già molto rischiosa e non consentita. Purtroppo, mentre procedeva lungo la carreggiata, la vettura, guidata dall'uomo, ha perso il controllo ed è andata a schiantarsi contro un guardrail in largo Maresciallo Diaz, nel quartiere Flaminio. A quanto pare l'auto era diretta verso Ponte Milvio.

Immediata la chiamata ai soccorsi da parte di alcuni passanti che avevano assistito al terribile incidente. A raggiungere la zona alcune pattuglie della polizia locale, seguite dai vigili del fuoco e dagli operatori sanitari del 118, accorsi con sette ambulanze. I passeggeri presenti all'interno della 500 sono stati estratti dall'auto, andata distrutta, e tratti in salvo dalle lamiere. A una prima occhiata tutti quanti sono apparsi in gravi condizioni, pertanto si sono subito attivate le procedure di trasferimento in ospedale. I giovani, di differenti età e nazionalità, sono stati quindi trasportati in codice rosso al Policlinico Gemelli, all'Umberto I, al Santo Spirito e al San Pietro.

A quanto pare nessuno di loro si troverebbe in pericolo di vita, anche se le condizioni di tutti risultano essere tutte come molto gravi.

Le indagini

Sul caso indagano ora gli agenti della polizia locale, intenzionati a ricostruire le esatte dinamiche della vicenda e a risalire alle responsabilità. Ancora non si conoscono le ragioni che hanno portato l'auto a sbandare e dunque a provocare un incidente. La 500 avrebbe impattato contro un semaforo prima di schiantarsi contro il guardrail. Non risultano, invece, altre vetture coinvolte.

Come da procedura, il conducente dell'auto Fiat 500 è stato sottoposto all'alcol test e al test antidroga. Al momento non sono stati resi noti i risultati. Quanto all'auto, questa stava procedendo ad almeno 90 km/h, dunque oltre il limite di velocità consentito. L'automobile è stata pertanto sequestrata a scopo di indagine.