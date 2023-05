Roma sempre più invasa dai rifiuti. Vip scatenati sui social contro l'amministrazione dem

Roma è sempre più sporca e ora anche i vip iniziano a protestare contro l’amministrazione dem. Il malgoverno degli ultimi anni sul piano della raccolta dei rifiuti - prima della sindaca Raggi del M5s, poi di Gualtieri - ha reso la Capitale invivibile in certi quartieri, che ormai si ritrovano letteralmente invasi dai rifiuti. Assieme a questi ultimi sono arrivati anche degli spiacevoli coinquilini: scarafaggi, ratti e cinghiali che passeggiano indisturbati per le vie della città.

La protesta dei vip

Accanto ai cittadini, sempre più disperati, anche alcuni vip hanno deciso di denunciare la situazione attraverso i social network. Ad esserci andata pesante è stata sicuramente Gaia Tortora, giornalista e conduttrice tv. “Io imploro l’esercito ormai - aveva twittato - questa città è ingovernabile. Puzza. È sporca. Pericolosa”. In un tweet precedente, condito da foto di bidoni dell’immondizia straripanti aveva scritto “Ma che schifo senza fine”. L’argomento è ancora discusso, tanto da scatenare la risposta di Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera dei deputati: “Così tutti implorano il termocombustore… Soldi e monnezza, antico connubio”.

Immondizia anche nella centralissima Trastevere

Anche Alessandro Gassmann, che non ha mai nascosto il proprio amore per la città eterna si è detto essere disgustato. “Roma - ha dichiarato recentemente l’attore - è ormai una metropoli di cui vergognarsi. Fa schifo. È una discarica”. Il problema non è soltanto delle zone più periferiche della città, anche nel ricco quartiere di Trastevere, si vedono raggruppamenti di immondizia in sul ciglio della strada o nelle zone della movida. Fra le star più attive sull’argomento c’è anche Elena Santarelli. La showgirl da settimane pubblica nelle proprie storie di Instagram video in cui riprende tristi scorci di Roma, sommersa dai rifiuti.

I cittadini esasperati