Roma, incendio al campo rom: fiamme e fumo altissimo

Paura questo lunedì mattina per l'incendio scoppiato alle porte di Roma; uno dei camper presenti all'interno del campo rom di Guidonia ha preso fuoco, e la spessa colonna di fumo è stata visibile anche da lontano. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale, che hanno cercato di fare fronte alla situazione. Si tratta, fra l'altro, di un problema ricorrente, perché di recente ad andare a fuoco era stato il campo nomadi della Magliana.

Fiamme alte e fumo

L'allarme è scattato nella mattinata di oggi, lunedì 12 agosto, intorno alle ore 11.25, quando un violento incendio è scoppiato al campo rom di via Albuccione, civico 4, a Guidonia, alle porte della Capitale. Ad accorrere sul posto i vigili del fuoco, intervenuti in diverse squadre, e la polizia locale. I pompieri hanno mobilitato un carro schiuma. Presenti anche gli uomini della squadra boschiva e il DOS, ovvero il direttore delle operazioni di spegnimento, che sta valutando se impiegare nell'operazione anche un elicottero e dei canadeir.

L'incendio ha destato grande allarme, specialmente per la sua violenza. Fiamme altissime e una colonna di fumo nero sono ben visibili anche a distanza, e persino l'aria nelle vicinanze sarebbe irrespirabile. C'è preoccupazione fra i residenti che abitano nella zona fra Castelverde e Guidonia, chiusi in casa in attesa di notizie più incoraggianti. Il cielo è diventato nero, provocando anche paura. Alcune persone hanno riscontrato problemi alle vie respiratorie a causa dell'irritazione dovuta al fumo.

Le ragioni dell'incendio

Stando a quanto riferito sino ad ora, ed essere avviluppato dalle fiamme sarebbe un camper presente all'interno del campo, anche se ci sono voci secondo le quali il rogo avrebbe interessato dei rifiuti accatastati nell'area.

Ad ogni modo è da tempo che la situazione viene segnalata, e nei giorni scorsi, secondo il Corriere della città, il Comune di Roma aveva effettuato un sopralluogo per valutare lo stato del terreno.

In quell'occasione, i residenti avevano espresso i loro timori per la presenza di materiale potenzialmente tossico.