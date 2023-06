Roma, omicidio 86enne: manette alla colf e al compagno

È finita in manette con l'accusa di omicidio pluriaggravato e rapina la coppia accusata dell'omcidio di Luigi Panzeri, pensionato di 86 anni trovato morto nella propria abitazione di Colleverde (frazione di Guidonia Montecelio) la mattinata del 6 aprile 2022. Il gip ha emesso un provvedimento di arresto dando pieno mandato agli uomini della Squadra Mobile e del Commissariato Tivoli- Guidonia, che si sono occupati di attuare la misura cautelare nei confronti di una donna di 47 anni e del compagno di lei, un 51enne.

Rinvenuto in un lago di sangue

Panzeri fu trovato senza vita e in un lago di sangue nelle prime ore del mattino del 6 aprile 2022. Fu la sua badante a dare l'allarme. Proprio la donna che ora risulta indagata per l'omicidio del pensionato.

Fin da subito gli inquirenti sospettarono della colf e del suo comagno. I due erano infatti molto vicini alla vittima, conoscevano le sue abitudini, così come i suoi averi. Stando all'accusa, la coppia avrebbe aggredito e ucciso a coltellate Panzeri, sottraendogli diversi oggetti preziosi, fra cui una catenina e 4 anelli d'oro, e 700 euro in contanti. Rubati anche una carta libretto smart e una Postepay. Dopo l'omicidio e la rapina, la badante avrebbe lasciato l'abitazione, per poi riprentarsi e suonare al citofono, allertando così la figlia della vittima. Tutto per costruirsi un alibi convincente.

La versione, tuttavia, non ha convinto gli investigatori. La procura della Repubblica di Tivoli, incaricata di coordinare l'attività investigativa, si è concentrata sulla figura della 47enne e del suo compagno.

Le indagini e l'arresto

A distanza di un anno il gip ha avuto abbastanza elementi per emanare il provvedimento di arresto. Le prove raccolte in questi mesi confermerebbero le ipotesi degli inquirenti. Non solo. Pare che sia stato proprio il 51enne a pianificare il delitto, manipolando poi la compagna per fare in modo che fosse lei l'unica ad addossarsi la colpa.

Nei confronti della coppia pendono le accuse di rapina e omicidio pluriaggravato, dovuto all'aver agito approfittando dell'età avanzata della vittima, che si fidava della 47enne. Viene inoltre contestato il reato di rapina pluriaggravata e di indebito utilizzo di carte di credito.