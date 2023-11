Le botte al titolare del bar, il pitbull contro i carabinieri: la furia dei punkabbestia

Quando sono arrivati sul posto, a pochi passi dal Vaticano, i carabinieri hanno sorpreso un giovane mentre era intento a malmenare un uomo. Appena hanno cercato di intervenire per interrompere il pestaggio, una ragazza ha aizzato il cane che aveva al guinzaglio, un pitbull, contro i militari. Insieme ai due giovani c'erano altri quattro compagni che inveivano contro le forze dell'ordine e l'uomo che stava subendo le percosse. I carabinieri della compagnia di San Pietro li hanno identificati e arrestati. Si tratta di sei punkabbestia, tutti italiani, senza fissa dimora a Roma. Quando è ritornata la calma, i militari hanno interrogato i protagonisti della rissa e le persone presenti per ricostruire l'accaduto.

La vicenda

A quanto pare, dalle testimonianze raccolte dai carabinieri, sembrerebbe che uno dei sei punkabbestia abbia molestato una donna di origini cinesi, moglie del titolare di un bar in via del Mascherino. Il commerciante, per difendere la consorte, si sarebbe scagliato contro il giovane facendo scoppiare una violenta rissa. I militari hanno potuto assistere direttamente alla scena: uno dei senzatetto si era accanito contro il titolare del bar colpendolo in testa con un bastone. Quando i carabinieri erano quasi riusciti a fermare il punkabbestia, la ragazza che lo accompagnava ha spinto il pitbull segli uomini delle forze dell'ordine. Due militari sono stati azzannati alle gambe. A quel punto i sei giovani sono stati tratti in arresto.

Il processo

Questa mattina i sei punkabbestia sono comparsi davanti al tribunale di piazzale Clodio per l'udienza di direttissima con l'accusa di resistenza aggravata. Il giudice per loro, dopo aver convalidato l'arresto, ha disposto il divieto di dimora a Roma, così come chiesto dal pm Giovanni Bertollini. Per tutti la prossima udienza è stata fissata a marzo. Non è la prima volta nella Capitale che i senzatetto si rendono protagonisti di episodi violenti. Spesso si fermano a bivaccare anche in pieno centro. Uno dei luoghi maggiormente frequentati dalle persone senza fissa dimora è sotto ponte Mazzini dove i punkabbestia, con i loro cani e il loro accampamento di materassi, sacchi a pelo, stracci e arredi recuperati qua e là, imbrattano ogni cosa. Anche a ponte Principe Amedeo stanziano diversi senzatetto. Non si fa a tempo a sgomberare che dopo pochi giorni ritornano puntualmente al loro posto.

L'inchiesta

Da una recente indagine di Fio.psd, la federazione organismi per i senza fissa dimora, è emerso che i senzatetto censiti sono residenti in 2.198 Comuni italiani ma concentrati per il 50% in si città: proprio Roma detiene il primato, con il 23% delle iscrizioni anagrafiche, pari a oltre 22 mila persone. Ci sono, poi, Milano (9%), Napoli (7%), Torino (4,6%), Genova (3%) e Foggia (3,7%). Quest'ultimo è l'unico Comune di piccole dimensioni a riportare una quota significativa di persone senzatetto e senza fissa dimora.