Roma, sangue sulle strade: 15enne investita sulle strisce

“La macchina andava veloce e ha travolto due ragazzini che attraversavano sulle strisce mano nella mano” . Con queste parole alcuni testimoni hanno raccontato dell’incidente che ha coinvolto Giulia Gargano, adolescente di 15 anni investita sabato scorso mentre stava attraversando la strada, a Manziana, provincia di Roma. La ragazza è stata ricoverata al policlinico Gemelli ma dopo due giorni di agonia i medici ne hanno constatato il decesso per morte cerebrale. Anche il fidanzato 16enne è ricoverato al Gemelli.

A investire i due adolescenti è stata una ragazza di 22 anni alla guida della sua macchina, individuata e fermata dalle forze dell’ordine. La giovane è stata sottoposta all’alcol test ma è risultata negativa, così come a quello antidroga.

L’accaduto

La dinamica dell’incidente è ancora da ricostruire da parte degli inquirenti, ma alcuni testimoni hanno già fornito dei dettagli.

I due fidanzatini erano usciti per trascorrere un pomeriggio insieme all’insegna della spensieratezza e approfittando del bel tempo che questi primi giorni di autunno stanno regalando a tutti gli italiani. I due, intorno alle 17, si trovavano via Braccianese Claudia, all'altezza dell'incrocio con via Po, pieno centro della cittadina di Manziana e, tenendosi mano nella mano, hanno attraversato per raggiungere il lato opposto della strada. Quando entrambi erano sulle strisce, è sopraggiunta una Citroen che non ha dato loro la precedenza e ha proseguito nella sua corsa, investendoli.

L’impatto è stato molto violento, tanto che i ragazzi sarebbero sobbalzati in avanti per poi cadere al suolo dove hanno picchiato con la testa. Un passante ha raccontato: “Purtroppo passavo di lì e la ragazzina era riversa a terra senza più la maglietta. Era piena di ematomi su tutta le schiena e non si muoveva già più” .

Chi ha assistito all’incidente ha immediatamente contattato il 112 e sul posto è intervenuto il personale sanitario, che ha preso in carico i giovani e li ha trasportati in ospedale in codice rosso. La ragazza è stata subito trasportata al Gemelli dove è morta, mentre il ragazzo è stato prima portato Padre Pio di Bracciano e poi trasferito al Gemelli. Sul posto si sono anche presentati i carabinieri e la polizia locale che hanno fatto i rilievi.

Non è la prima volta

Purtroppo non è la prima volta che il Comune di Manziana è teatro di incidenti stradali. La scorsa settimana si è verificato un incidente con un ferito grave a seguito dell’impatto di un’auto con uno scooter. Lo scorso marzo, un 22enne era in sella alla sua moto quando si è schiantato all'altezza dell'ingresso del Carrefour. A distanza di mesi, sul luogo dell'impatto ci sono ancora le foto del giovane, biglietti e fiori in sua memoria.