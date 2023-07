Roma, trovato scheletro di una donna al parco del Pigneto

Macabro ritrovamento nella Capitale: uno scheletro umano è infatti stato rinvenuto in un parco in zona Casal Bertone nel corso di alcuni lavori effettuati con un escavatore. L'allarme è stato dato subito, e ora sono in corso dei controlli da parte del dipartimento di Medicina Legale.

La terribile scoperta

Le informazioni relative alla vicenda sono ancora scarne, tuttavia le autorità locali hanno fatto sapere che il ritrovamento è avvenuto mentre in via Ettore Fieramosca 114, zona di proprietà di Ferrovie dello Stato, erano in corso dei lavori. Per la precisione, gli operai stavano ripulendo il terreno di un parco.

A un certo punto l'escavatore ha estratto dal terreno un alcune ossa. Un autentico scheletro umano che, secondo la ricostruzione fornita alle agenzie di stampa, si trovava all'interno di un canale di scolo. Nella Capitale, già scossa per il terribile omicidio della giovane Michelle Causo, è giallo. Subito dopo il ritrovamento è stato dato l'allarme, e sul posto sono accorsi i carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante, seguiti dal medico legale, che ha effettuato una prima valutazione.

Sepolto da un anno

Dello scheletro non è stato ancora rivelato molto. A quanto pare, dopo aver effettuato una prima verifica, il medico legale ha stabilito che si tratta dei resti di una donna sui 30 anni. Ha anche desunto che le ossa si trovavano in quel terreno da circa un anno. Un altro dettaglio che potrebbe rivelarsi fondamentale per le indagini è che lo scheletro aveva ancora al collo una catenina.

Naturalmente gli inquirenti sono al lavoro per cercare di risalire all'identità della vittima. In queste ore i resti sono stati trasportati presso il dipartimento di Medicina Legale, dove saranno effettuati esami più approfonditi. Si procederà con un test del Dna.

Nel frattempo, i carabinieri incaricati delle indagini stanno verificando il materiale in loro possesso relativo a tutte le donne scomparse negli ultimi anni.