Roma senza concerto di Capodanno. Mara Sattei e Mahmood rinunciano: "Solidarietà a Tony Effe"

Il Circo Massimo di Roma potrebbe restare vuoto a Capodanno. L’esclusione di Tony Effe dal concerto sancita dalla sinistra ha scatenato un effetto domino disastroso per l’organizzazione dell’evento. Molti artisti si sono schierati al fianco del trapper censurato, ma non solo: anche gli altri protagonisti del concerto hanno fatto un passo indietro. Parliamo di Mahmood e Mara Sattei, che hanno annunciato il forfait su Instagram in solidarietà con il collega.

"Ho aspettato fino all'ultimo poichè speravo di leggere una notizia diversa rispetto all'esclusione di Tony Effe dal Capodanno di Roma. Ritengo sia una forma di censura per cui decido anche io di non partecipare al Capodanno della Capitale Sono fermamente convinto che qualsiasi forma d'arte possa essere discussa e criticata, ma non deve esistere censura" le parole di Mahmood. Pochi minuti dopo è arrivato l’annuncio di Mara Sattei: "Date le decisioni prese in merito al Capodanno di Roma, anch'io non prenderò parte all'evento. Non trovo corretto impedisce a un artista di esibirsi, privandolo della sua libertà di espressione".

Una gatta da pelare per l’amministrazione Pd, finita nel mirino anche degli organizzatori del concerto di Capodanno e del management di Tony Effe. Vivo Concerti srl e Friends&Partners Spa hanno preso le distanze dalla giunta rossa, evidenziando “stupore e dispiacere poiché tale decisione è stata presa in assenza di alcuna valida motivazione, dopo il raggiungimento di un accordo fra le parti e addirittura dopo l’annuncio e la conferenza stampa in cui veniva annunciata e pubblicizzata la presenza di Tony all’evento”. I manager hanno invece posto l’accento sull’evidente danno di immagine subito dall’artista.

Finito al centro di polemiche bipartisan, Tony Effe è stato messo alla porta per i testi “sessisti e misogini” delle sue canzoni. Critiche feroci, tali da spingere il Comune a ritirare l’invito a esibirsi al trapper. Il sindaco Roberto Gualtieri ha ribadito la sua posizione ieri a Di Martedì: "Tutti posso cantare ma in questo caso stiamo parlando del concerto di Capodanno, pagato con i soldi pubblici. Si è visto che la scelta di farne l'artista principale divideva, creava un forte disagio in tante persone che considerano i testi delle sue canzoni non coerenti con i messaggi positivi che si danno sulle donne e sul contrasto alla violenza. Se uno deve fare un concerto pagato dai cittadini, deve unire.

Tony Effe faccia i concerti che vuole ma a Capodanno faremo qualcos'altro". Ma con l’assenza di Mahmood e Mara Sattei il Circo Massimo rischia di restare vuoto, il sindaco potrebbe essere costretto a tirare fuori la chitarra e improvvisare qualche brano…