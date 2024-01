Roma, 14enne ammazzato a colpi di pistola nel parcheggio della metro

In aggiornamento

Un nuovo atto violento si è consumato nella notte, intorno alle 3, a Roma, nel parcheggio della fermata linea C della metropolitana di Pantano su via Casilina. In una sparatoria ha perso la vita I. A., un ragazzo di 14 anni di nazionalità romena, che è stato colpito da più proiettili mentre si trovava in compagnia di altre persone. Non si esclude che l’omicidio sia avvenuto al culmine di una lite tra due gruppi, probabilmente per questioni legate allo spaccio di droga. La zona dove si è verificata l’esecuzione si trova al confine tra il Comune di Roma e quello di Monte Compatri nella zona sud. A quanto pare, il litigio sarebbe avvenuto in un bar un paio d'ore prima della sparatoria. I giovani si sarebbero poi dato appuntamento al parcheggio della metro per chiarirsi, ma la situazione è degenerata quasi subito.

L'indagine

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo investigativo di Frascati, i quali hanno avviato le indagini. Gli inquirenti stanno analizzando i filmati delle telecamere di videosorveglianza, per cercare di capire i motivi della sparatoria, anche se nel punto esatto dove è avvenuto l'omicidio non ci sono obiettivi puntati. A dare l'allarme, nel cuore della notte, è stato un passante che ha segnalato al numero unico per le emergenze la presenza di un giovane riverso a terra privo di sensi e in una pozza di sangue. Il suo corpo è stato rinvenuto dai carabinieri a pochi metri dall'ingresso della metro, in un'area frequentata solitamente da spacciatori e tossicodipendenti.