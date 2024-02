Roma Termini, attenzione alla banda della vernice verde: ecco come agisce

La stazione di Roma Termini si conferma ancora come uno dei luoghi più battuti dai criminali, sempre pronti a colpire per impossessarsi degli averi di ignare vittime. Recentemente è stata scoperta una nuova tecnica usata dai ladri per ottenere un facile bottino, e questa consiste nell'utilizzare della banalissima vernice.

La banda della vernice verde

Gli inquirenti hanno deciso di soprannominarla "banda della vernice verde" perché è verde la tinta che è stata utilizzata per commettere il colpo. Andando più nello specifico, Il Messaggero, che sta seguendo il caso, parla di tre cittadini sudamericani, che hanno messo a punto questa nuova truffa. I malviventi, come ricostruito dalle forze dell'ordine locali, utilizzavano della vernice verde per derubare le loro vittime. Mentre uno di loro gettava la tinta sul bersaglio prescelto senza farsi notare, un altro si avvicinava per aiutare la vittima a ripulirsi. A quel punto entrava in scena il terzo complice, che afferrava borsa o valigia del malcapitato per poi darsi alla fuga.

Insomma, un metodo ben studiato. A seguito di numerose segnalazioni e accurati controlli, la polizia è riuscita ad identificare i responsabili, arrestati per rapina impropria. I tre, come abbiamo detto, sono stati ribattezzati come "banda della vernice verde". Il gruppo è stato colto sul fatto mentre stava cercando di mettere a segno l'ennesimo colpo. Gli agenti li hanno sorpresi nell'atto di seguire alcune persone alla stazione di Roma Termini, in zona uscita via Marsala. Proprio mentre uno dei tre gettava della vernice su due turisti asiatici e un altro scattava per imopossessarsi di una borsa e di uno zaino, i poliziotti sono entrati in azione.

L'arresto

Nel corso del fermo uno dei tre sudamericani ha cercato di opporre resistenza, aggredendo gli stessi agenti della Polfer accorsi sul posto. Alla fine, però, tutta la banda è stata arrestata. Recuperata anche la refurtiva, che è stata consegnata ai legittimi proprietari, i quali hanno sporto formale denuncia prima di riprendere il loro viaggio.

Gli uomini della Polfer hanno inoltre provveduto ad arrestare con l'accusa di furto aggravato un altro soggetto, già conosciuto alle forze dell'ordine per precedenti reati, che stava transitando nel primo sottopasso della stazione. L'uomo portava un con sé un vistoso trolley che, come scoperto successivamente dai poliziotti, recava un'etichetta riferibile a un turista.

Il bagaglio è stato restituito al proprietario, mentre per il ladro sono scattate le manette.