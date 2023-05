Tivoli, orrore sui minori: le violenze choc dell'insegnante di religione

Gli abusi sessuali sarebbero avvenuti nel circondario della zona di Tivoli, in provincia di Roma, e in altre località italiane. Un insegnante di religione di 46 anni, con incarichi di rilievo affidatigli dalla diocesi, è stato arrestato dai carabinieri dopo una lunga indagine cominciata diversi anni fa. La misura cautelare è stata emessa dalla locale procura della Repubblica. L’uomo è accusato del reato di violenza sessuale ai danni di quattro ragazzi di età compresa, all'epoca dei fatti, tra i dieci e i quindici anni.

Le violenze

Abusi, secondo quanto scritto in una nota dal procuratore di Tivoli Francesco Menditto, che sarebbero andati avanti per parecchio tempo. L’indagato avrebbe agito in maniera astuta conquistandosi la fiducia e l’amicizia dei minorenni e delle loro famiglie.

Gli abusi durante le gite scolastiche

Quando ha avuto campo libero si sarebbe macchiato del pesante reato di violenza sessuale. Le molestie non si sarebbero consumate solo a Tivoli, ma soprattutto durante le gite scolastiche organizzate dalla scuola in giro per l’Italia e nel corso dei ritrovi delle associazioni educative anche di carattere religioso, delle quali faceva parte.

La posizione della procura di Tivoli

La necessità di diffondere la notizia, secondo la procura di Tivoli, è emersa perché, in questo modo, c’è la possibilità di raccogliere eventuali segnalazioni in ordine a fatti analoghi o in contesti simili, in considerazione della reiterazione delle violenze in diversi luoghi e ai danni di più minorenni e del fatto che dalle indagini è emerso che le vittime o i loro genitori si erano confidate o avevano segnalato diverse condotte senza che queste emergessero, anche per un clima di sostanziale diffidenza nei confronti delle vittime.