Ruba ambulanza per andare in discoteca: il caso choc all'isola d'Elba

Deciso ad andare in discoteca con il suo gruppo di amici, un 28enne residente sull'isola d'Elba ha avuto l'idea di rubare un'ambulanza e mettersi al voltante alla volta del locale. Una storia che si fatica a ritenere vera, ma che è davvero accaduta a Porto Azzurro, località in provincia di Livorno presente sull'isola.

I fatti

La vicenda, secondo quanto dichiarato dalle autorità locali, risale alla notte fra domenica e lunedì scorsi. Il 28enne, che fra l'altro ha precedenti di polizia alle spalle, aveva visto le chiavi dell'autoambulanza lasciate incustodite in un vano esterno della vettura, e non ha esitato a utilizzarle. Il mezzo apparteneva alla Pubblica Assistenza di Porto Azzurro e si trovava posteggiato in piazza Eroi della Resistenza.

Un'occasione troppo ghiotta per il giovane, il quale ha approfittato del fatto che la vettura fosse incustodita per appropriarsene. Al volante dell'ambulanza, il 28enne ha così potuto raggiungere una discoteca di Capoliveri, per trascorrere la serata con i suoi amici. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il giovane sarebbe rimasto nel locale fino alla sua chiusura, per poi risalire sul mezzo di soccorso e tornare indietro. Non sono mancate, durante il viaggio di ritorno, delle fermate intermedie, dal momento che la vettura sarebbe stata utilizzata per dare un passaggio anche ad altre persone.

Deve essere apparsa come un'impresa molto divertente al ragazzo in questione, che pare non aver minimante pensato alla necessità dei volontari di avere l'ambulanza disponibile in caso di urgenze di carattere sanitario.

A serata conclusa, il 28enne ha riposteggiato l'ambulanza al suo posto, senza però fare i conti col fatto che lungo il tragitto ci fossero delle videocamere di sorveglianza. Anche dinanzi alla discoteca se ne trovava una, che ha ripreso tutto.

La denuncia

Lasciando l'ambulanza nello stesso stallo in cui l'aveva trovata, il 28enne era convinto di non destare sospetti e di farla franca. Purtroppo per lui le riprese delle telecamere lo hanno incastrato.

I volontari della Pubblica Assistenza, infatti, hanno ricevuto un video che non ha lasciato dubbi. Nel filmato si vedeva chiaramente il loro mezzo di soccorso nei pressi della discoteca di Capoliveri. I volontari dell'associazione hanno inoltre riscontrato una leggera ammaccatura sulla fiancata destra del veicolo. Nessuna strumentazione medica, fortunatamente, è stata sottratta o danneggiata.

Sono stati i carabinieri di Porto Azzurro a raccogliere la denuncia della Pubblica Assistenza e a mettersi alla ricerca del responsabile, risalendo alla sua identità. Il 28enne è stato denunciato per furto d'uso e danneggiamento aggravati.