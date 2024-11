Ruba auto e fugge, 16enne inseguito per 60 km tra Lodi e Piacenza

Ascolta ora 00:00 00:00

Scene da film lungo le strade che dividono l'Emilia Romagna dalla Lombardia. Nelle scorse ore, tra le province di Piacenza e Lodi, i cittadini hanno assistito a un lungo inseguimento tra un 16enne alla guida di una vettura rubata e le forze dell'ordine. La folle corsa, che si è interrotta in tarda serata solo dopo che le due auto avevano percorso una sessantina di chilometri ad alta velocità, ha tenuto con il fiato sospeso i residenti. Il giovane, alla guida di una Ford Ka sottratta al legittimo proprietario poco prima, era in compagnia di due complici: un altro minorenne e un 18enne.

Il lungo inseguimento

I carabinieri, ricevuta la segnalazione del furto, hanno incrociato i ladri all'altezza di Codogno dove hanno cominciato a inseguire l'auto rubata. Nonostante avesse ricevuto diverse segnalazioni di fermarsi, il minorenne ha continuato nella sua corsa. Dopo aver imboccato l'autostrada, a Piacenza, ha guidato in maniera spericolata per un lungo tratto di strada, mettendo in serio pericolo gli altri automobilisti. Poi ha proseguito per Milano, prendendo la Tangenziale est. La situazione è diventata sempre più critica, con il rischio di incidenti che aumentava ad ogni chilometro percorso. Ad un certo punto, però, il 16enne ha perso il controllo della macchina e si è schiantato contro il guard rail tra l'uscita di Vizzolo e quella di Paullo.

L'arresto e la corsa in ospedale

Tutti e tre gli occupanti dell'auto rubata sono finiti in ospedale. l'arresto, è adesso piantonato in quanto fermato per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. Al momento del furto, avvenuto in provincia di Lodi, nell’auto c'era anche il cane del proprietario della vettura, successivamente ritrovato.