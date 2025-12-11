Furto folle a Venezia: ruba la barca e si schianta contro il Ponte di Rialto: cosa è successo

Si sono vissuti attimi di paura a Venezia durante la mattinata di oggi, giovedì 11 dicembre, quando una donna al timone di una barca carica di pacchi appena sottratta si è schiantata contro la struttura del Ponte di Rialto, provocando dei danni tuttora al vaglio delle autorità locali.

Sono all'incirca le ore 11.30 quando la ladra, evidentemente decisa a impossessarsi del carico di un'imbarcazione ormeggiata per una consegna, si mette ai comandi del mezzo e fugge a tutta velocità sfrecciando lungo il Canal Grande. Il suo obiettivo era una cosiddetta "mototopo", ovvero l'erede motorizzato della "topo barca", un natante tradizionalmente utilizzato nella città lagunare per il trasporto di merci, pesca e rifornimenti di cui conserva le caratteristiche estetiche: a bordo numerosi pacchi pronti per essere consegnati, presumibilmente il vero oggetto dell'interesse della donna.

La ladra, personaggio peraltro già noto alle locali forze dell'ordine, non doveva avere una grande dimistichezza coi comandi dell'imbarcazione, visto che la sua fuga si è conclusa poche centinaia di metri dopo il punto in cui ha rubato la barca: a ciò si aggiunga, inoltre, che la circolazione sul Canal Grande non è certamente agevole, dato il grande traffico di imbarcazioni che vi transitano quotidianamente e a ogni ora.

È così che la folle corsa della protagonista della vicenda si è bruscamente interrotta sul parapetto ai piedi del celebre Ponte di Rialto, contro cui il mototopo si è schiantato a elevata velocità: dei pacchi che facevano parte del carico sono finiti in acqua a causa dell'impatto, e alcune colonnine in marmo ai piedi della struttura sono rimaste pesantemente danneggiate. Il tutto davanti agli occhi stupefatti di centinaia di residenti e turisti, che hanno assistito alla scenza dall'alto del ponte e ai lati del Canal Grande.

La ladra, visto fallire il suo piano, ha tentato inutilmente di fuggire: gli agenti della polizia locale di Venezia, infatti, sono giunti in breve sul posto e l'hanno fermata,

provvedendo anche a modificare temporaneamente la circolazione sul Canal Grande per consentire la rimozione dei pacchi e della barca. Ancora in corso, invece, la quantificazione dei danni riportati dal ponte a causa dell'incidente.