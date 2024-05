Il furto e il pisolino. La surreale storia del ladro tunisino trovato addormentato in casa

Una storia che ha dell'incredibile. Il sogno di un ladro è quello di intrufolarsi in un'abitazione senza la presenza dei proprietari, libera da ogni allarme per non essere beccato, per mettere al segno il colpo privo di rischi e portare a casa il bottino dileguandosi senza neanche troppa fretta e ansia. Invece quanto accaduto nel centro di Roma è surreale: un giovane si è addormentato all'interno della casa in cui aveva fatto irruzione ed è stato ritrovato dai proprietari dell'appartamento che, per quanto sollevati dall'aver sventato la rapina, non riuscivano a credere alla scena che avevano di fronte.

L'episodio si è verificato in via Ludovico Muratori (quartiere Celio), nel centro della Capitale, e ha visto protagonista un ragazzo di 19 anni originario della Tunisia. Al momento non è ancora chiaro il motivo per cui abbia deciso di addormentarsi proprio nell'abitazione in cui era entrato: non ha saputo resistere a un colpo di sonno o aveva scelto di prendersela comoda perché convinto di non essere beccato e dunque si è concesso un pisolino?

È una nuova frontiera dei furti o il giovane ha commesso un errore di superficialità e valutazione della situazione? Magari credeva che i proprietari non avrebbero fatto ritorno a casa in quell'arco di tempo? Tra l'altro il tentativo di rapina sembrava essere andato a buon fine visto che il ladro, riferisce Il Messaggero, era riuscito a riempire uno zaino con oggetti preziosi dal valore di circa 4mila euro. Un bottino niente male e che avrebbe rappresentato uno smacco non indifferente per i proprietari dell'appartamento. Che invece, una volta tornati a casa, si sono trovati davanti a una scena surreale: il ragazzo, come se nulla fosse, stava dormendo disteso sul loro letto.

I proprietari dell'abitazione hanno subito allertato i carabinieri della compagnia di piazza Dante che, a stretto giro, si sono recati sul posto. A quel punto - sempre in maniera del tutto inaspettata - il 19enne della Tunisia si è consegnato nelle mani delle autorità che lo hanno identificato e arrestato: si tratta di un giovane senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine. Il giudice ha convalidato l'arresto; il ragazzo dovrà fare i conti con il divieto di dimora nel comune di Roma.

Non è la prima volta che si verifica un episodio del genere.

A febbraio dello scorso anno un ladro di 46 anni è finito al centro di una singolare disavventura a San Cataldo,: l'uomo aveva rubato in un appartamento, aveva messo al sicuro la refurtiva in un'auto e poi era tornato nell'abitazione per riposare fino a quando i carabinieri - intervenuti dopo l'allarme proveniente da un'abitazione vicina - lo hanno svegliato e lo hanno arrestato per violazione di domicilio aggravata e ricettazione.